Día del Malbec: la guía completa para celebrarlo en San Juan, entre descuentos, degustaciones y eventos

Degustaciones, descuentos y eventos especiales: San Juan despliega una agenda completa para celebrar el Día del Malbec con propuestas en vinotecas, bodegas y restaurantes.

Cada 17 de abril se celebra el Día Mundial del Malbec, una fecha que homenajea a la cepa emblema de la vitivinicultura argentina y una de las más valoradas en el mundo. En San Juan, los festejos se extienden por varios días con propuestas para todos los gustos, desde promociones hasta eventos masivos y experiencias en bodegas, algunos gratuitos.

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El Día Mundial del Malbec conmemora la fecha en que el presidente argentino Domingo Faustino Sarmiento impulsó formalmente en 1853 la transformación de la vitivinicultura nacional, incorporando al país cepas francesas como el Malbec con la ayuda del ingeniero agrónomo Michel Aimé Pouget. Ese día se presentó en Mendoza un proyecto para crear una Quinta Normal y una Escuela de Agricultura.

Desde entonces, esa fecha marcó el punto de partida para el desarrollo de una variedad que, con el paso del tiempo, encontró en Argentina su mejor expresión. Hoy el Malbec es sinónimo de calidad y uno de los vinos más reconocidos tanto a nivel nacional como internacional.

Guía para celebrar al Malbec

Desde el Gobierno provincial se impulsaron distintas acciones en vinotecas, restaurantes y en el Chalet Cantoni.

Uno de los platos fuertes llegará el 17 de abril con “La noche de las vinotecas”, una propuesta que incluirá promociones de hasta el 80% en algunas etiquetas, degustaciones guiadas, venta por copa y la participación de enólogos y sommeliers.

En total participarán 11 vinotecas distribuidas en distintos departamentos: en Capital estarán American Bar, Club Amigos del Vino, Bacco, Distribuidora Albarracín y El Negro; en Rivadavia se suman Club Amigos del Vino, American Bar (con dos sucursales) y Lu Bar; en Santa Lucía estará Vinoteca Ugarte y en Rawson, La Vieja Casona.

Ese mismo día, el grupo Amigos del Vino organizará la “Sesión III Día del Malbec” en el Lawn Tenis Club, desde las 21,30. La propuesta incluye degustación libre de etiquetas de bodegas como Rey Sin Corona, Desfachatados, Casimiro, Surya, Las Invernadas, Dilema, Manantial Sagrado y Trivento, acompañada de gastronomía y música. La actividad se extenderá hasta la medianoche.

El cierre llegará el sábado 18 con “San Juan en tu copa – Edición Malbec”, en el Chalet Cantoni Casa Cultural, en Rivadavia. De 19 a 00 horas habrá degustación de vinos sanjuaninos, venta por copa, gastronomía y música en vivo con DJ. La entrada será libre y gratuita, y también se ofrecerán catas dirigidas sin costo, con cupos limitados.

Más propuestas privadas

Bodega Xumek celebrará el 17 de abril con un evento al atardecer en Zonda, de 19 a 23, con cupos limitados para degustación de diferentes Malbec y alguna propuesta para acompañar.

Por su parte, el restaurante Raizal, en el aeropuerto, realizará una acción con el famoso Malbec Pyros, del Valle de Pedernal, con degustaciones gratuitas para quienes lleguen a la provincia. Además, ofrecerá promociones 2x1 en Malbec durante toda la jornada, además de un maridaje nocturno con menú turco.

Otra acción es la del restaurante La Madeleine que sumará música en vivo con una propuesta de jazz y un menú de cuatro pasos el sábado 18 con una copa de Valbona Legado Malbec, de bodega Pulenta.

Restaurantes y experiencias

El sector gastronómico, a través de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan también organizó acciones para sumarse con propuestas especiales durante varios días.

El restaurante De Moño Rojo, en sus dos sedes, ofrecerá del 17 al 19 de abril una degustación de su Malbec en almuerzos y cenas. En Clapton Café y Vinos, entre el 13 y el 18, habrá menús con vino Malbec incluido.

En Zonda, Finca Sierras Azules propondrá del 17 al 19, experiencias con el vino Summus Malbec 2025, que incluyen visitas guiadas por viñedos y degustaciones. En la misma zona, El Alba Casa de Campo ofrecerá almuerzos con copa de Malbec incluida durante tres días.