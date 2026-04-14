Para brindar: San Juan ya inició sus actividades para celebrar el Día del Malbec, conocelas

Las actividades que se desarrollan en San Juan para celebrar el Día del Malbec.

En el marco del Día Mundial del Malbec , que se celebra cada 17 de abril, San Juan propone una agenda especial con actividades pensadas para homenajear a su cepa emblema y disfrutar de su sabor único.

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La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte junto al Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, con el acompañamiento de la Municipalidad de Rivadavia, Chalet Cantoni Casa Cultural, Cámara de Bodegueros de San Juan, Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan, Cámara Vitivinícola de San Juan, Cámara de Vinotecas, Asociación de Elaboradores de Vino Artesanal y Asociación Sanjuanina de Sommeliers.

Durante toda la semana, sanjuaninos y visitantes podrán disfrutar de experiencias gastronómicas, visitas guiadas a bodegas y viñedos, degustaciones y charlas a cargo de especialistas, con el objetivo de difundir y poner en valor el Malbec local.

El viernes 17 de abril se realizará una nueva edición de “La Noche de las Vinotecas”, organizada por la Cámara de Vinotecas de San Juan. El evento incluirá degustaciones guiadas, presentación de nuevas añadas, promociones especiales, venta por copa e intervenciones artísticas en distintos puntos de la provincia.

Ese mismo viernes, a las 21:30, se llevará a cabo “Amigos del Vino: La Comunidad - Session III: Día del Malbec” en el Lawn Tennis Club, con degustación libre, gastronomía y música en vivo.

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El cierre será el sábado 18 de abril con “San Juan en tu Copa: Edición Malbec”, en el Chalet Cantoni Casa Cultural (Rivadavia), de 19 a 00. El evento contará con catas dirigidas gratuitas (con cupo limitado), gastronomía, vino por copa y espectáculos en vivo, con la participación de artistas locales y DJs.

Con entrada libre y propuestas para todos los públicos, esta semana especial invita a descubrir la identidad vitivinícola de San Juan a través de su cepa insignia, en un recorrido que combina sabores, cultura y experiencias únicas.

Experiencias gastronómicas con identidad sanjuanina

Restaurantes adheridos ofrecerán menús especiales con maridajes de Malbec, combinando platos típicos con este varietal:

• Clapton Café y Vinos (Capital): del 13 al 18 de abril, almuerzos y cenas con cortes de carne y postres acompañados de Malbec. El viernes 17 habrá un menú especial con punta de espalda, tomaticán y flan con dulce de leche.

• El Alba Casa de Campo (Zonda): del 17 al 19 de abril, almuerzos con propuesta de lentejas de mar, Malbec Citric, postre y café.

• Finca Sierras Azules (Zonda): del 17 al 19 de abril, experiencia completa que incluye menú por pasos maridado con distintas expresiones de Malbec, además de visita guiada por viñedos y bodega.

• De Moño Rojo - Hotel del Bono Central y Hotel del Bono Park: del 17 al 19 de abril, almuerzos y cenas con platos donde el Malbec es protagonista, tanto en preparaciones saladas como en postres.