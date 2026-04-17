La minera Vicuña esquiva el bloqueo de La Rioja y ya usa un camino por San Juan

Movimiento en Iglesia: pese al bloqueo en La Rioja, Vicuña mantiene la operatividad y traslada personal por una traza alternativa en San Juan.

El conflicto entre La Rioja, San Juan y la minera Vicuña sumó un nuevo capítulo: pese al fallo judicial de la justicia riojana que ordenó frenar la actividad en el proyecto minero sanjuanino y prohibir el acceso por Guandacol, la empresa ya reconfiguró su logística: mantiene la operación activa usando una traza por territorio sanjuanino.

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En las últimas horas de ayer comenzó a utilizarse la traza alternativa por Iglesia -el llamado Corredor Norte, que la minera debe construir para ir a la futura mina de cobre- para el traslado de personal y funcionamiento del campamento.

Vecinos de Iglesia reportaron movimiento en la zona y periodistas iglesianos comentaron en radios departamentales el paso de colectivos con personal hacia la mina. El intendente de iglesia, Jorge Espejo; dijo que ante la emergencia se puede transitar con cuidado por esa traza.

Respecto al fallo judicial, en la empresa evitaron hacer declaraciones este viernes, porque la justica riojana no los ha notificado. “No hemos sido notificados por la Justicia riojana, por lo tanto, no podemos hacer comentarios”, señalaron las fuentes de Vicuña, que esperan novedades en las próximas horas.

El fallo judicial

El fallo que desató el conflicto fue dictado por la jueza de Chilecito María Greta Decker, en el expediente N° 45863 “Estado Provincial contra Vicuña S.A.”, mediante una medida autosatisfactiva que ordenó suspender las actividades por 30 días y bloquear el paso por territorio riojano.

La resolución se basó en la falta de presentación del estudio de impacto ambiental en esa provincia, un reclamo que -según el secretario de Ambiente riojano, Santiago Azulay- llevaba tiempo sin respuestas satisfactorias por parte de la empresa.

Desde Vicuña indicaron que la operatividad del proyecto minero “sigue normal”, aun en medio del escenario de conflicto. El tránsito por Iglesia se realiza con controles y en comunicación con las comunidades de la zona.

El dato central es que, pese al corte en La Rioja -que fue efectivamente ejecutado por la Policía-, la mina continúa funcionando con logística reorientada hacia San Juan.

Cómo es el camino por Iglesia

El camino para llegar al campamento Batidero, de Vicuña va por la Ruta 430 y está habilitado (lo que hoy permite sostener la operación), está lejos de alcanzar los estándares óptimos de seguridad para el flujo vehicular que requiere la minera.

Actualmente se ejecutan tareas de mejora y mantenimiento –a cargo de la empresa Zlato (del grupo Dumandzic)- que ganó la licitación en unos 180 kilómetros entre Rodeo y La Majadita. En paralelo, para ese tramo avanza un proceso licitatorio privado para construir allí una nueva traza (dividida en tramos A, B, C y D), con algunos desvíos a la actual, que buscará reducir el impacto sobre poblaciones como Angualasto, Malimán y El Chinguillo, además de proteger la reserva de San Guillermo.

Pero el mayor problema se concentra en los tramos más altos, los que conectan directamente con la zona del proyecto. Esos sectores E y F -unos 50 kilómetros entre La Majadita hasta el campamento Batidero, fueron licitados el año pasado y estaban a cargo de la UTE Semisa-Terusi, pero el martes de esta semana se conoció que la minera le quito el contrato por incumplimientos en los tiempos de obra.

En ese difícil contexto, la empresa deberá resolver su situación logística en función de un camino que todavía está en proceso de mejora.

La mirada oficial

Fuentes oficiales revelaron una doble mirada. Por un lado, cuestionan el fallo riojano por su alcance; por otro, apuntan contra la empresa por no haber acelerado a tiempo el desarrollo del camino propio.

Sobre el fallo de la justicia riojana las fuentes lo califican como “inaplicable” e “insólito”, cuestionando que un juez de otra jurisdicción pretenda suspender actividades en suelo sanjuanino, sobre todo cuando el proyecto aún no está en fase de construcción, sino en tareas preliminares.

De todos modos, se conoció en las últimas horas que el ministerio de Minería junto a la Fiscalía de Estado de San Juan analizan los alcances legales de la medida riojana, aunque aún sin tener en claro si al gobierno le corresponde tener injerencia.

Pero en los pasillos oficiales también hay un reclamo hacia la operadora minera, ya que sostienen que la responsabilidad de garantizar su propia logística recae sobre la empresa, y que fueron advertidos de que debían imprimirle celeridad. “Se les advirtió hace tiempo que debían acelerar las obras por Iglesia para evitar quedar rehenes de este tipo de conflictos externos”, señalaron en voz baja.

En tanto, mientras la discusión legal sigue abierta, Vicuña, uno de los proyectos de cobre más ambiciosos del país, sigue en marcha con cambios forzados en su logística.