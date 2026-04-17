viernes 17 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Seguridad

Alerta por amenazas: Orrego confirmó que son 27 las escuelas afectadas y pidió la colaboración de los padres

El gobernador vinculó las amenazas de tiroteos a un fenómeno de redes sociales y aseguró que el Estado está presente con operativos de seguridad. Llamó a las familias a dialogar con sus hijos para llevar tranquilidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcelo Orrego.

Marcelo Orrego.

La comunidad educativa de San Juan está en estado de alerta tras la aparición de una serie de mensajes intimidatorios en diversos establecimientos, como en el resto del país. Aunque inicialmente se reportaron casos en unas quince escuelas locales, Marcelo Orrego actualizó la cifra, confirmando que ya son 27 las instituciones, tanto públicas como privadas, donde se han detectado frases violentas o amenazas de posibles ataques. El mandatario se refirió a esta situación durante un acto este viernes, donde vinculó estos hechos con tendencias globales que se difunden rápidamente a través de la tecnología.

Lee además
alerta por amenazas de tiroteos en diversos colegios de siete provincias
Preocupación

Alerta por amenazas de tiroteos en diversos colegios de siete provincias
Personal policial controla el ingreso de más de 10 escuelas de la provincia en las que se detectaron mensajes intimidatorios.
En alerta

Los mensajes intimidatorios aparecieron en más de 10 escuelas de San Juan: cómo es el operativo policial que se implementa

En su análisis sobre lo que está ocurriendo, Orrego destacó que San Juan no es una isla frente a fenómenos que ocurren en otras partes del mundo y que se potencian mediante la viralización. “Siempre eso es fundamental y la familia es el núcleo de toda sociedad. Esto se tiene que hablar, tiene que dialogar. Es parte de un contexto que está viviendo el mundo. Usted sabe que esto se transmite mucho por redes sociales, se da en distintos lugares, pero bueno. Recuerdo hace poco lo que pasó en Turquía y también en el contexto nacional y San Juan no está exenta de esto”, analizó.

Ante este escenario, el pedido principal del gobernador a los sanjuaninos es que se involucren activamente desde el hogar. Orrego insistió en que la prevención no depende únicamente de la presencia policial, sino fundamentalmente del contacto entre padres e hijos. Sobre este punto, recalcó la importancia de la presencia estatal combinada con la responsabilidad familiar: “tenemos que trabajar permanentemente en llevar tranquilidad al padre de que el Estado está presente, en montar los operativos de prevención, que se han abierto de manera inmediata los protocolos y por supuesto, insisto, es muy importante que los papás y las mamás hablen con sus hijos, que es fundamental”.

Desde el punto de vista operativo, la provincia desplegó un dispositivo de seguridad conjunto entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de Seguridad. Actualmente, hay presencia de efectivos policiales en los ingresos de las escuelas afectadas en departamentos como Capital, Rawson, Rivadavia y Albardón, con el objetivo de garantizar que las clases se dicten con normalidad. Los policías tienen la instrucción de permanecer en la puerta de forma preventiva y actuar de inmediato ante cualquier requerimiento de los directivos, mientras que la justicia ya ha iniciado investigaciones para determinar el origen de estas escrituras.

Finalmente, Orrego subrayó que la prioridad absoluta de su gestión es resguardar la integridad física de los estudiantes y docentes. El gobernador aseguró que se tomarán todas las medidas necesarias para evitar que la situación se agrave. Orrego señaló que “se ha abierto, por supuesto, una investigación que la lleva en este caso la justicia, pero todo lo que tengamos que hacer para prevenir cualquier situación que agrave esto, por supuesto, lo vamos a hacer. Porque hay que darle prioridad siempre a la vida de las personas y a su integridad”. De esta manera, el gobernador insistió en llevar calma a la población mientras se evalúa la continuidad de los operativos especiales de vigilancia.

Temas
Seguí leyendo

Qué pidió el Ministerio de Educación de San Juan ante las amenazas en más de 10 escuelas

Adorni reapareció en redes con una ironía sobre el viaje de Kicillof a España

Nación habilitó a San Juan y otras ocho provincias a administrar peajes en tramos de rutas nacionales

Milei podría acompañar a Adorni a su presentación en Diputados

El Gobierno llevó a la Corte Suprema la reforma laboral con un "per saltum" para frenar su suspensión

Otro viaje millonario de Adorni: Afirman que gastó miles de dólares en lujoso hotel de Bariloche

Desde Washington, Caputo afirmó que no se van a desviar "ni un centímetro" del rumbo económico

Argentina no cumplirá con el plazo establecido con Estados Unidos para ratificar el Tratado de Patentes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
nacion habilito a san juan y otras ocho provincias a administrar peajes en tramos de rutas nacionales
Mantenimiento

Nación habilitó a San Juan y otras ocho provincias a administrar peajes en tramos de rutas nacionales

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Proyecto minero Vicuña   
Tensión entre provincias

Freno a Vicuña: la Justicia de La Rioja le prohibió usar un camino clave hacia la mina

Harta de que se burlen de mí: alarmas en un colegio sanjuanino, en medio de una ola de mensajes intimidantes en el país
Preocupación

"Harta de que se burlen de mí": alarmas en un colegio sanjuanino, en medio de una ola de mensajes intimidantes en el país

Un fuerte sismo se registró durante la madrugada del viernes en San Juan.
Noche movida

Un fuerte sismo se registró en San Juan durante la madrugada de este viernes

Fábrica de galletitas en Albardón: tras el cambio de dueño, la fábrica mantiene su producción, regularizó pagos y sostiene cerca de 290 puestos de trabajo.
Producción

La fábrica de galletitas de Albardón se reordena, ya pagó sueldos y sale a buscar nuevos negocios

Imagen ilustrativa
Despecho y fraude

Una mujer de Capital denunció a su ex por estafarla con compras por $2.000.000 con una extensión de su tarjeta

Te Puede Interesar

Movimiento en Iglesia: pese al bloqueo en La Rioja, Vicuña mantiene la operatividad y traslada personal por una traza alternativa en San Juan.
Tras el fallo judicial riojano

La minera Vicuña esquiva el bloqueo de La Rioja y ya usa un camino por San Juan

Por Elizabeth Pérez
Marcelo Orrego.
Seguridad

Alerta por amenazas: Orrego confirmó que son 27 las escuelas afectadas y pidió la colaboración de los padres

El Malbec sigue siendo la variedad más producida y consumida del país. San Juan no se queda atrás en ese crecimiento. 
Día mundial de la cepa emblemática

San Juan se sube al boom del Malbec: la cepa que manda en ventas y exportaciones

El día en que el Instituto Nacional de Prevención Sísmica no reportó un temblor.
¿Qué pasó?

Llamativo: el INPRES ofreció el reporte sobre el sismo de la madrugada seis horas después

Velázquez, sobre la denuncia que lo puso en el ojo de la tormenta y terminó siendo desestimada: Genera un daño irreparable video
Paren las Rotativas

Velázquez, sobre la denuncia que lo puso en el ojo de la tormenta y terminó siendo desestimada: "Genera un daño irreparable"