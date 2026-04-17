Alerta por amenazas: Orrego confirmó que son 27 las escuelas afectadas y pidió la colaboración de los padres

La comunidad educativa de San Juan está en estado de alerta tras la aparición de una serie de mensajes intimidatorios en diversos establecimientos, como en el resto del país. Aunque inicialmente se reportaron casos en unas quince escuelas locales, Marcelo Orrego actualizó la cifra, confirmando que ya son 27 las instituciones, tanto públicas como privadas, donde se han detectado frases violentas o amenazas de posibles ataques. El mandatario se refirió a esta situación durante un acto este viernes, donde vinculó estos hechos con tendencias globales que se difunden rápidamente a través de la tecnología.

En su análisis sobre lo que está ocurriendo, Orrego destacó que San Juan no es una isla frente a fenómenos que ocurren en otras partes del mundo y que se potencian mediante la viralización. “Siempre eso es fundamental y la familia es el núcleo de toda sociedad. Esto se tiene que hablar, tiene que dialogar. Es parte de un contexto que está viviendo el mundo. Usted sabe que esto se transmite mucho por redes sociales, se da en distintos lugares, pero bueno. Recuerdo hace poco lo que pasó en Turquía y también en el contexto nacional y San Juan no está exenta de esto”, analizó.

Ante este escenario, el pedido principal del gobernador a los sanjuaninos es que se involucren activamente desde el hogar. Orrego insistió en que la prevención no depende únicamente de la presencia policial, sino fundamentalmente del contacto entre padres e hijos. Sobre este punto, recalcó la importancia de la presencia estatal combinada con la responsabilidad familiar: “tenemos que trabajar permanentemente en llevar tranquilidad al padre de que el Estado está presente, en montar los operativos de prevención, que se han abierto de manera inmediata los protocolos y por supuesto, insisto, es muy importante que los papás y las mamás hablen con sus hijos, que es fundamental”.

Desde el punto de vista operativo, la provincia desplegó un dispositivo de seguridad conjunto entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de Seguridad. Actualmente, hay presencia de efectivos policiales en los ingresos de las escuelas afectadas en departamentos como Capital, Rawson, Rivadavia y Albardón, con el objetivo de garantizar que las clases se dicten con normalidad. Los policías tienen la instrucción de permanecer en la puerta de forma preventiva y actuar de inmediato ante cualquier requerimiento de los directivos, mientras que la justicia ya ha iniciado investigaciones para determinar el origen de estas escrituras.

Finalmente, Orrego subrayó que la prioridad absoluta de su gestión es resguardar la integridad física de los estudiantes y docentes. El gobernador aseguró que se tomarán todas las medidas necesarias para evitar que la situación se agrave. Orrego señaló que “se ha abierto, por supuesto, una investigación que la lleva en este caso la justicia, pero todo lo que tengamos que hacer para prevenir cualquier situación que agrave esto, por supuesto, lo vamos a hacer. Porque hay que darle prioridad siempre a la vida de las personas y a su integridad”. De esta manera, el gobernador insistió en llevar calma a la población mientras se evalúa la continuidad de los operativos especiales de vigilancia.