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Los mensajes intimidatorios aparecieron en más de 10 escuelas de San Juan: cómo es el operativo policial que se implementa

Durante toda la jornada de este viernes, efectivos custodian los ingresos en los establecimientos en los que aparecieron escritos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Personal policial controla el ingreso de más de 10 escuelas de la provincia en las que se detectaron mensajes intimidatorios.

Personal policial controla el ingreso de más de 10 escuelas de la provincia en las que se detectaron mensajes intimidatorios.

La aparición de mensajes intimidatorios en entre diez y quince escuelas de San Juan encendió las alarmas y derivó en un operativo de prevención que se despliega este viernes en distintos puntos de la provincia. La medida incluye la presencia policial en los ingresos de los establecimientos, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de las clases y actuar ante cualquier eventualidad.

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Según confirmó el comisario general Sebastián Romero, de la Unidad Coordinadora de Comisarías Departamentales, en diálogo con radio Sarmiento, "el operativo se implementó tras la detección de pintadas con amenazas de 'tiroyeo' en distintos edificios escolares, en un contexto de creciente preocupación por este tipo de episodios".

De acuerdo con lo informado por el jefe policial, “se está trabajando en prevención en los distintos establecimientos escolares donde se han producido este tipo de escrituras”, y precisó que, hasta el momento, solo se registró una denuncia formal, correspondiente a una escuela del departamento Concepción. El resto de los casos fue canalizado a través del Ministerio de Educación.

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El dispositivo de seguridad contempla la presencia de dos efectivos policiales en el ingreso de cada institución alcanzada por la medida. Su función principal es preventiva: permanecer en la puerta, atentos a cualquier requerimiento de directivos o docentes. “Ante cualquier alerta, se le da aviso al superior inmediato y, de ser necesario, el personal puede ingresar al establecimiento”, explicó Romero.

El operativo se desarrolla de manera conjunta entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de Seguridad, y abarca escuelas ubicadas en Capital, Rawson, Rivadavia, Albardón y otras zonas. Además, se dispusieron móviles policiales para realizar recorridas en las inmediaciones.

Romero detalló que los efectivos no ingresan de forma permanente a los establecimientos, ya que el control interno queda a cargo del personal educativo. Sin embargo, en caso de una situación de riesgo, el protocolo prevé una intervención inmediata. Esto puede incluir desde la evacuación del edificio hasta la actuación directa de personal especializado, como negociadores.

“El servicio se va a mantener mientras se evalúe la situación y se implementará en el ingreso a todos los turnos de la jornada de este viernes”, indicó el comisario, y aclaró que la medida responde puntualmente a la aparición de las amenazas, por lo que su continuidad dependerá de cómo evolucione el escenario.

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Los mensajes detectados, en su mayoría, presentan contenidos similares y hacen referencia a posibles ataques, lo que generó temor en la comunidad educativa. En paralelo, las autoridades no descartan que se trate de un fenómeno vinculado a la viralización de desafíos entre estudiantes, algo que también se ha registrado en otras provincias.

En este contexto, desde las instituciones educativas pidieron colaboración a las familias para reforzar los controles sobre los elementos que los alumnos llevan a la escuela. Mientras tanto, pese a la preocupación, la actividad escolar se desarrolla con normalidad bajo el resguardo del operativo dispuesto.

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