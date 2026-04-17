viernes 17 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Repercusiones

Tras los mensajes intimidatorios en escuelas sanjuaninas, las autoridades piden "tranquilidad" y toman medidas

Hablar con los chicos y dejar armas fuera de su alcance, fueron algunos de los consejos que llegaron desde escuelas a los padres.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tranquilidad y hablar con los chicos, los pedidos de escuelas de San Juan ante los mensajes intimidatorios.

Tranquilidad y hablar con los chicos, los pedidos de escuelas de San Juan ante los mensajes intimidatorios.

La aparición de mensajes intimidatorios en escuelas de San Juan, sumados a una seguidilla de casos similares a nivel nacional, encendió las alarmas en la comunidad educativa. En este contexto, autoridades provinciales y directivos escolares difundieron en las últimas horas comunicaciones dirigidas a las familias en las que llaman a mantener la calma, reforzar el acompañamiento a los estudiantes y extremar medidas preventivas dentro y fuera de las instituciones.

Lee además
harta de que se burlen de mi: alarmas en un colegio sanjuanino, en medio de una ola de mensajes intimidantes en el pais
Preocupación

"Harta de que se burlen de mí": alarmas en un colegio sanjuanino, en medio de una ola de mensajes intimidantes en el país
el colegio secundario de la uccuyo activo protocolos de seguridad por mensajes amenazantes
Conmoción

El Colegio Secundario de la UCCuyo activó protocolos de seguridad por mensajes amenazantes

Tras detectarse inscripciones con amenazas de supuestos tiroteos (incluyendo referencias a un posible ataque para este viernes 17 de abril), comenzaron a circular mensajes en grupos de WhatsApp de padres enviados por equipos directivos. Las capturas, compartidas por lectores de Tiempo de San Juan, muestran la preocupación instalada y el intento por contener la situación.

En uno de los textos, atribuido a autoridades provinciales, se advierte que los escritos con frases como “Mañana 17 tiroteo”, detectados en paredes, puertas y pupitres, colocaron a las escuelas en un “grado de alerta y atención extrema”. A raíz de ello, se realizó una reunión entre funcionarios de distintas reparticiones de la provincia, con ell Ministerio de Educación al frente, para coordinar acciones.

Desde ese ámbito, se pidió a los directivos transmitir “tranquilidad”, al considerar que el objetivo de estos mensajes es generar temor y desalentar la asistencia a clases. En paralelo, se recomendó fortalecer el vínculo con las familias y tomar medidas concretas: acompañar a los estudiantes, controlar los elementos que llevan a la escuela y asegurar que cualquier arma en el hogar permanezca fuera de su alcance.

Además, se sugirió promover instancias de reflexión dentro de las aulas sobre las consecuencias de este tipo de amenazas..

En otras comunicaciones, escuelas de la provincia remarcaron la necesidad de abordar la problemática de manera conjunta. “Están circulando mensajes de carácter intimidatorio en distintas instituciones, y creemos importante poder abordarla entre todos”, señalaron, al tiempo que destacaron la generación de espacios de diálogo con los alumnos para reflexionar sobre el uso responsable de la palabra, especialmente en redes sociales.

También insistieron en el rol clave de las familias: escuchar a los chicos, conocer lo que piensan y sienten, y reforzar valores como el respeto y la convivencia. “Queremos transmitirles tranquilidad: estamos atentos y trabajando para que la escuela siga siendo un espacio seguro para todos”, indicaron.

image

El trasfondo de esta situación incluye al menos dos episodios recientes en la provincia. Por un lado, una inscripción hallada en un baño escolar que hacía referencia a un ataque armado previsto para este viernes. Por otro, un mensaje detectado en un colegio de Rivadavia con la frase: “Harta que se burlen de mí, mañana los mato a todos 17/04”. En ambos casos, hasta el momento no se logró identificar a los responsables.

La preocupación no es exclusiva de San Juan. En distintas provincias del país se reportaron mensajes similares, algunos vinculados a desafíos virales entre estudiantes que buscan generar o interrumpir la actividad escolar. Frente a este fenómeno, las autoridades analizan cada situación de manera particular y activan protocolos preventivos.

Pese al clima de inquietud, las clases continuaron desarrollándose con normalidad en los establecimientos afectados. Mientras tanto, desde las instituciones educativas se insiste en llevar calma a las familias, aunque algunos padres manifestaron preocupación por la seguridad y la falta de controles en los accesos escolares.

Temas
Seguí leyendo

Los mensajes intimidatorios aparecieron en más de 10 escuelas de San Juan: cómo es el operativo policial que se implementa

El clima en San Juan: Un viernes de "veranito" en pleno otoño

En lo que va del año ya se registraron 237 denuncias por maltrato animal contra las 651 de todo el 2025.

'Volver a la canción' vivirá su quinta edición en el Chalet Cantoni

La agenda cultural de San Juan se llena de música, teatro y ferias este fin de semana

El aceite de cannabis medicinal estatal pega un salto en San Juan: envase más grande en farmacias y gratis en hospitales

Termina en baja la recolección de miel en San Juan, ya que es más conveniente brindar servicios de polinización en áreas semilleras.

Así se vio el arcoíris en Valle Fértil

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el clima en san juan: un viernes de veranito en pleno otono
Pronóstico

El clima en San Juan: Un viernes de "veranito" en pleno otoño

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Proyecto minero Vicuña   
Tensión entre provincias

Freno a Vicuña: la Justicia de La Rioja le prohibió usar un camino clave hacia la mina

Discusión entre hermanos. Imagen Inteligencia Artificial
Investigación

Hermanos discutieron en Rivadavia por la venta de una casa: una mujer se descompensó y sufrió un ACV

Ciclistas pagando de su bolsillo y otro papelón de la Federación: el trasfondo del caótico viaje sanjuanino rumbo al Argentino
Polémica

Ciclistas pagando de su bolsillo y otro papelón de la Federación: el trasfondo del caótico viaje sanjuanino rumbo al Argentino

Harta de que se burlen de mí: alarmas en un colegio sanjuanino, en medio de una ola de mensajes intimidantes en el país
Preocupación

"Harta de que se burlen de mí": alarmas en un colegio sanjuanino, en medio de una ola de mensajes intimidantes en el país

Apuñaló a su mejor amigo por celos en Rawson: lo desconoció y le dio dos puntazos, uno directo al cuello, Imagen creada con Inteligencia Artificial.
Terrible

Discutió con su mejor amigo por celos en Rawson: lo desconoció y le dio dos puntazos, uno directo al cuello

Te Puede Interesar

Personal policial controla el ingreso de más de 10 escuelas de la provincia en las que se detectaron mensajes intimidatorios. En caso de peligro real, se activaría un protolo similar al de los hechos de amaneza de bomba (foto).
En alerta

Los mensajes intimidatorios aparecieron en más de 10 escuelas de San Juan: cómo es el operativo policial que se implementa

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa
Despecho y fraude

Una mujer de Capital denunció a su ex por estafarla con compras por $2.000.000 con una extensión de su tarjeta

Ladrones con sed de delinquir en Rawson: se robaron una moto y por el camino asaltaron a una policía
Trabajo policial

Ladrones con sed de delinquir en Rawson: se robaron una moto y por el camino asaltaron a una policía

Un fuerte sismo se registró durante la madrugada del viernes en San Juan.
Noche movida

Un fuerte sismo se registró en San Juan durante la madrugada de este viernes

Tranquilidad y hablar con los chicos, los pedidos de escuelas de San Juan ante los mensajes intimidatorios.
Repercusiones

Tras los mensajes intimidatorios en escuelas sanjuaninas, las autoridades piden "tranquilidad" y toman medidas