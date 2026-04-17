Tras los mensajes intimidatorios en escuelas sanjuaninas, las autoridades piden "tranquilidad" y toman medidas

Tranquilidad y hablar con los chicos, los pedidos de escuelas de San Juan ante los mensajes intimidatorios.

La aparición de mensajes intimidatorios en escuelas de San Juan, sumados a una seguidilla de casos similares a nivel nacional, encendió las alarmas en la comunidad educativa. En este contexto, autoridades provinciales y directivos escolares difundieron en las últimas horas comunicaciones dirigidas a las familias en las que llaman a mantener la calma, reforzar el acompañamiento a los estudiantes y extremar medidas preventivas dentro y fuera de las instituciones.

Preocupación "Harta de que se burlen de mí": alarmas en un colegio sanjuanino, en medio de una ola de mensajes intimidantes en el país

Tras detectarse inscripciones con amenazas de supuestos tiroteos (incluyendo referencias a un posible ataque para este viernes 17 de abril), comenzaron a circular mensajes en grupos de WhatsApp de padres enviados por equipos directivos. Las capturas, compartidas por lectores de Tiempo de San Juan, muestran la preocupación instalada y el intento por contener la situación.

En uno de los textos, atribuido a autoridades provinciales, se advierte que los escritos con frases como “Mañana 17 tiroteo”, detectados en paredes, puertas y pupitres, colocaron a las escuelas en un “grado de alerta y atención extrema”. A raíz de ello, se realizó una reunión entre funcionarios de distintas reparticiones de la provincia, con ell Ministerio de Educación al frente, para coordinar acciones.

Desde ese ámbito, se pidió a los directivos transmitir “tranquilidad”, al considerar que el objetivo de estos mensajes es generar temor y desalentar la asistencia a clases. En paralelo, se recomendó fortalecer el vínculo con las familias y tomar medidas concretas: acompañar a los estudiantes, controlar los elementos que llevan a la escuela y asegurar que cualquier arma en el hogar permanezca fuera de su alcance.

Además, se sugirió promover instancias de reflexión dentro de las aulas sobre las consecuencias de este tipo de amenazas..

En otras comunicaciones, escuelas de la provincia remarcaron la necesidad de abordar la problemática de manera conjunta. “Están circulando mensajes de carácter intimidatorio en distintas instituciones, y creemos importante poder abordarla entre todos”, señalaron, al tiempo que destacaron la generación de espacios de diálogo con los alumnos para reflexionar sobre el uso responsable de la palabra, especialmente en redes sociales.

También insistieron en el rol clave de las familias: escuchar a los chicos, conocer lo que piensan y sienten, y reforzar valores como el respeto y la convivencia. “Queremos transmitirles tranquilidad: estamos atentos y trabajando para que la escuela siga siendo un espacio seguro para todos”, indicaron.

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El trasfondo de esta situación incluye al menos dos episodios recientes en la provincia. Por un lado, una inscripción hallada en un baño escolar que hacía referencia a un ataque armado previsto para este viernes. Por otro, un mensaje detectado en un colegio de Rivadavia con la frase: “Harta que se burlen de mí, mañana los mato a todos 17/04”. En ambos casos, hasta el momento no se logró identificar a los responsables.

La preocupación no es exclusiva de San Juan. En distintas provincias del país se reportaron mensajes similares, algunos vinculados a desafíos virales entre estudiantes que buscan generar o interrumpir la actividad escolar. Frente a este fenómeno, las autoridades analizan cada situación de manera particular y activan protocolos preventivos.

Pese al clima de inquietud, las clases continuaron desarrollándose con normalidad en los establecimientos afectados. Mientras tanto, desde las instituciones educativas se insiste en llevar calma a las familias, aunque algunos padres manifestaron preocupación por la seguridad y la falta de controles en los accesos escolares.