El mensaje intimidatorio en una escuela: "Mañana, tiroteo"

Hay preocupación en las autoridades, trabajadores, alumnos y padres de la Escuela N°26 de Villa Elisa luego de que apareciera un mensaje intimidatorio en una de las paredes del establecimiento educativo ubicado en 422 esquina 5.
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Hay preocupación en la comunidad educativa de un establecimiento de La Plata por una pintada en una pared.
Hay preocupación en las autoridades, trabajadores, alumnos y padres de la Escuela N°26 de Villa Elisa luego de que apareciera un mensaje intimidatorio en una de las paredes del establecimiento educativo ubicado en 422 esquina 5.
El escrito fue realizado este martes 14 de abril y una fuente, que solicitó resguardo a su identidad, dio a conocer la imagen de la amenaza hecha con corrector blanco a la Agencia Noticias Argentinas.
“Mañana 15/04 tiroteo, el que arriesga que venga”, se lee en una pared de fondo amarillo.
La situación encendió las alarmas en la comunidad educativa y a media mañana de hoy el equipo directivo se reunió para coordinar acciones y tratar la problemática.
Hasta ahora se desconoce quién fue el autor del mensaje, y los padres piden explicaciones y hasta hubo alumnos que manifestaron tener miedo ante el escenario tenso que se vive en el lugar.
FUENTE: Agencia NA