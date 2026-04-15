El mensaje intimidatorio en una escuela: "Mañana, tiroteo"

Hay preocupación en las autoridades, trabajadores, alumnos y padres de la Escuela N°26 de Villa Elisa luego de que apareciera un mensaje intimidatorio en una de las paredes del establecimiento educativo ubicado en 422 esquina 5.

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El escrito fue realizado este martes 14 de abril y una fuente, que solicitó resguardo a su identidad, dio a conocer la imagen de la amenaza hecha con corrector blanco a la Agencia Noticias Argentinas.

“Mañana 15/04 tiroteo, el que arriesga que venga”, se lee en una pared de fondo amarillo.

La situación encendió las alarmas en la comunidad educativa y a media mañana de hoy el equipo directivo se reunió para coordinar acciones y tratar la problemática.

Hasta ahora se desconoce quién fue el autor del mensaje, y los padres piden explicaciones y hasta hubo alumnos que manifestaron tener miedo ante el escenario tenso que se vive en el lugar.

FUENTE: Agencia NA