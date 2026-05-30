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Investigación

Desaparición de Agostina: el ministro de Seguridad denunció que el detenido miente

Juan Pablo Quinteros afirmó que Claudio Barrelier da versiones falsas de forma constante para entorpecer la causa.

Por Agencia NA
La Policía reconstruyó los movimientos del sospechoso mediante domos y detectó que el auto secuestrado fue lavado. Foto: Agencia NA/Redes.

La Policía reconstruyó los movimientos del sospechoso mediante domos y detectó que el auto secuestrado fue lavado. Foto: Agencia NA/Redes.

El avance de la investigación por la desaparición de Agostina Vega dejó al descubierto nuevas contradicciones en la versión de Claudio Barrelier, el único detenido en la causa, lo que llevó al ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, a asegurar que el imputado “en cada declaración miente más y embarra más la cancha”.

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El funcionario explicó que los movimientos del acusado fueron reconstruidos a partir del seguimiento de domos y cámaras de seguridad, apuntando de forma directa contra sus declaraciones previas.

En medio de los rastrillajes que se llevan a cabo en un descampado de Ampliación Ferreyra, Quinteros detalló que el operativo en esa zona se dispuso por pedido del fiscal Raúl Garzón a partir de los elementos recolectados por la Dirección de Investigación Criminal de la Policía de Córdoba.

Respecto a la presencia del sospechoso en dicho predio, el ministro señaló que “hay algunos elementos que lo han determinado de ir a ese lugar porque está identificado que esta persona, entre la hora de la desaparición de Agostina y la hora de su detención, habría estado en ese lugar”.

De acuerdo con lo expresado por las autoridades, el trabajo de análisis de los registros fílmicos resultó fundamental para desestimar las distintas coartadas que presentó el detenido desde el inicio del caso. Al respecto, el titular de la cartera de Seguridad remarcó que “con el seguimiento de domos pudimos determinar que muchas de las cosas que declaró son absolutamente mentira”, y agregó que “a medida que se van cayendo va declarando nuevamente y sigue mintiendo y ocultando información y claramente esto entorpece la causa”.

Entre las versiones que quedaron bajo sospecha aparece la primera declaración de Barrelier, cuando manifestó que estuvo con la adolescente en la esquina de su casa y que luego ella se subió a otro vehículo. La investigación también dio por acreditado que el imputado mintió al decir que la joven que se veía en un video ingresando a su domicilio era su propia hija, una afirmación que fue desmentida por la madre biológica de la nena, mientras que la familia de Agostina reconoció a la menor desaparecida en esas imágenes.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el rastreo de los videos de seguridad de la zona aportó nuevos indicios que contradicen el relato cronológico que intentó instalar el sospechoso en sus testimonios oficiales. “También miente cuando dice que a la hora sale de su casa, cuando no tenemos ningún registro de que así fuera. Así le podría nombrar innumerables mentiras que ha dicho”, expresó el ministro Quinteros, aunque aclaró que el descampado de Ampliación Ferreyra no es la única línea de investigación que mantienen activa los encargados de la pesquisa.

Otro de los puntos centrales del expediente se concentra en un Ford Ka negro, sobre el cual el funcionario provincial confirmó que el vehículo no fue entregado de manera voluntaria, sino que fue secuestrado por orden judicial cuando se determinó por los domos que Barrelier había utilizado ese rodado el pasado lunes para llegar a la zona donde actualmente se concentran los rastrillajes.

La situación del automóvil sumó un dato de relevancia para la Policía Científica debido a las condiciones en las que fue hallado por los efectivos policiales al momento de concretar la orden de la fiscalía. “A partir de esa investigación se secuestró el auto, que había sido lavado, que surge después de la investigación, ha sido peritado, lo tiene Policía Científica”, reveló Quinteros en relación con las pericias que se realizan sobre la unidad.

Por su parte, el abogado defensor de Barrelier, Jorge Sánchez del Bianco, había señalado que su cliente admitió haber manejado ese vehículo tras recibirlo en carácter de préstamo por parte de una amiga del barrio Yofre con el objetivo de trasladar herramientas de trabajo. __IP__

A pesar de los argumentos de la defensa, el ministro de Seguridad insistió en el respaldo hacia las directivas de los tribunales cordobeses y concluyó manifestando que “estamos convencidos de que las pistas que está investigando el fiscal nos van a llevar a encontrar en definitiva a Agostina”.

FUENTE: Agencia NA

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