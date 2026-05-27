Allanaron el domicilio del único sospechoso por la desaparición de Agostina Vega

El fiscal Raúl Garzón ordenó este miércoles un allanamiento en el domicilio de Claudio Barrelier, el único detenido por la desaparición de la adolescente Agostina Vega, de 14 años, quien es buscada intesamente desde hace cuatro días en esta capital y sus alrededores.

Agentes de la Policía de Córdoba, junto a personal del Ministerio Público Fiscal (MPF), llevaron adelante el procedimiento en la casa del sospechoso, ubicada en el barrio Cofico, por privación ilegítima de la libertad. Asimismo, hubo otros allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Córdoba.

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Barrelier, de 33 años, estuvo con la menor poco antes de su desaparición, según confirmaron fuentes judiciales, mientras que se activó el Alerta Sofía, con el objetivo de expandir la información de la causa a nivel nacional.

En tanto, familiares, allegados y vecinos realizaron este miércoles en avenida Alem y Rancagua, en el barrio Mosconi, una concentración reclamando por la aparición de Agostina, quien fue vista por última vez el sábado pasado.

Por su parte, Melisa Heredia -madre de Agostina-, pidió a Barrelier que “Me devuelva a mi hija”, y añadió: “Hija, si me estás escuchando, sé fuerte, toda Córdoba te está buscando, aguantá un poco más”, en diálogo con el canal Todo Noticias.

“A Agostina la tienen escondida en algún lado porque ya hubiese buscado la forma de comunicarse. Ella nunca estaba lejos de su familia, ni de su mamá ni de sus abuelos”, dijo Melisa, quien confió que el hombre conocía a la menor, ya que era cercano a la familia, lo que facilitó el encuentro del sábado último.

Acerca del celular de la adolescente, comentó que el sábado 23 de mayo por la noche la llamó dos veces y en una de las ocasiones cortaron. Desde ese momento el teléfono está apagado.