miércoles 27 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Córdoba

Allanaron el domicilio del único sospechoso por la desaparición de Agostina Vega

La adolescente de 14 años desapareció en Córdoba hace 4 días. Hoy activaron el "Alerta Sofía".

Por Guido Berrini
image

El fiscal Raúl Garzón ordenó este miércoles un allanamiento en el domicilio de Claudio Barrelier, el único detenido por la desaparición de la adolescente Agostina Vega, de 14 años, quien es buscada intesamente desde hace cuatro días en esta capital y sus alrededores.

Agentes de la Policía de Córdoba, junto a personal del Ministerio Público Fiscal (MPF), llevaron adelante el procedimiento en la casa del sospechoso, ubicada en el barrio Cofico, por privación ilegítima de la libertad. Asimismo, hubo otros allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Córdoba.

image

Barrelier, de 33 años, estuvo con la menor poco antes de su desaparición, según confirmaron fuentes judiciales, mientras que se activó el Alerta Sofía, con el objetivo de expandir la información de la causa a nivel nacional.

En tanto, familiares, allegados y vecinos realizaron este miércoles en avenida Alem y Rancagua, en el barrio Mosconi, una concentración reclamando por la aparición de Agostina, quien fue vista por última vez el sábado pasado.

Por su parte, Melisa Heredia -madre de Agostina-, pidió a Barrelier que “Me devuelva a mi hija”, y añadió: “Hija, si me estás escuchando, sé fuerte, toda Córdoba te está buscando, aguantá un poco más”, en diálogo con el canal Todo Noticias.

“A Agostina la tienen escondida en algún lado porque ya hubiese buscado la forma de comunicarse. Ella nunca estaba lejos de su familia, ni de su mamá ni de sus abuelos”, dijo Melisa, quien confió que el hombre conocía a la menor, ya que era cercano a la familia, lo que facilitó el encuentro del sábado último.

Acerca del celular de la adolescente, comentó que el sábado 23 de mayo por la noche la llamó dos veces y en una de las ocasiones cortaron. Desde ese momento el teléfono está apagado.

Temas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Masiva falsificación de DNI en el Registro Civil de Pocito: condenan a la empleada, al cabecilla y otros por fraude
TOF

Masiva falsificación de DNI en el Registro Civil de Pocito: condenan a la empleada, al "cabecilla" y otros por fraude

Tensión entre el Gobierno provincial y un sindicato por la suspensión del cobro del código de descuento
Conflicto

Tensión entre el Gobierno provincial y un sindicato por la suspensión del cobro del código de descuento

El fallido asesinato contra Naranjo, un suicidado y el comisario que se llevó a la tumba el secreto sobre el instigador
A 20 años del ataque mafioso

El fallido asesinato contra Naranjo, un suicidado y el comisario que se llevó a la tumba el secreto sobre el instigador

Impactante tiroteo grabado en vivo: un joven recibió tres balazos y su hermano otro disparo
Enfrentamiento en Trinidad

Impactante tiroteo grabado en vivo: un joven recibió tres balazos y su hermano otro disparo

Horror en Capital: un hombre en situación de calle fue hallado muerto en una casa abandonada
Investigación

Horror en Capital: un hombre en situación de calle fue hallado muerto en una casa abandonada

Te Puede Interesar

Impactante tiroteo grabado en vivo: un joven recibió tres balazos y su hermano otro disparo
Enfrentamiento en Trinidad

Impactante tiroteo grabado en vivo: un joven recibió tres balazos y su hermano otro disparo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ricardo Zoé Ortiz, la historia del sanjuanino que nunca quiso ser ministro video
Perfil

Ricardo Zoé Ortiz, la historia del sanjuanino que nunca quiso ser ministro

De un sanjuanino a otro sanjuanino: la Difunta Correa llegó al predio de la AFA
Redes sociales

De un sanjuanino a otro sanjuanino: la Difunta Correa llegó al predio de la AFA

EN VIVO: River le gana 1-0 a Blooming con gol de Maxi Salas en el Monumental
Minuto a minuto

EN VIVO: River le gana 1-0 a Blooming con gol de Maxi Salas en el Monumental

Cuáles fueron las sugerencias de los turistas que llegaron en vacaciones de invierno, para que San Juan mejore sus servicios.
Información útil

Ya están definidas las fechas de las vacaciones de invierno: ¿cuándo le toca a San Juan?