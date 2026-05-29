La Justicia condenó a perpetua a 12 narcos, entre ellos el conocido Fran Riquelme

Francisco Riquelme, actualmente alojado en la prisión de Marcos Paz, fue sentenciado este viernes a prisión perpetua, señalado como líder de una banda delictiva que se dedicaba al narcomenudeo, pero que también estuvo involucrada en varios asesinatos y extorsiones en esta ciudad.

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La investigación, liderada por los fiscales Adrián Spelta, Patricio Saldutti y Franco Tassini, logró desarticular una asociación ilícita, que sembró el terror entre marzo de 2021 y junio de 2023, y que además mantuvo una sangrienta disputa territorial con Los Monos.

Además de Riquelme, también fueron sentenciados a prisión perpetua otros once miembros de la banda: Fernando Ezequiel Cabaña; Lemuel Abraham Sciretta; Daniel Miranda García; Lisandro Orellana; César Acosta Muñoz; Marcelo Andrés Chávez; Alexis Álvarez; Lucas Tomás Racca, Kevin Sosa; Eric Gabriel Enrique y Franco Matías Almaraz. En tanto, Mauro Medina fue condenado a seis años y seis meses; Franco Aguiar, seis años, y Héctor Agüero, cinco años.

Riquelme, de 35 años, estaba al frente de una organización vinculada a Esteban Alvarado, operaba en la zona noroeste de Rosario (Industrial, Ludueña y Empalme Graneros) en una disputa territorial con Los Monos.

El sujeto está preso desde 2020, por haber acribillado a Mariana Ortigala, quien declaró como testigo en el juicio a Alvarado, aunque logró sobrevivir al ataque a balazos perpetrado por Riquelme.