Misterio y preocupación por la extraña aparición de tucanes muertos en Jujuy

La aparición de dos tucanes muertos en la vía pública encendió la alarma entre vecinos de San Pedro, en Jujuy. Los ejemplares fueron hallados en diferentes sectores de la ciudad y no presentaban lesiones visibles, lo que generó incertidumbre sobre las causas de su muerte y reavivó el debate sobre la protección de la fauna autóctona.

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Vecinos de San Pedro de Jujuy manifestaron su preocupación tras el hallazgo de dos tucanes muertos en distintos puntos de la ciudad. Uno de los ejemplares apareció en el barrio Sarmiento, detrás del predio de Servicios Públicos, mientras que el otro fue encontrado en pleno centro urbano.

Según relataron quienes alertaron sobre la situación, las aves no presentaban heridas visibles, circunstancia que despertó incertidumbre y distintas hipótesis respecto de las posibles causas de su muerte. Hasta el momento no se difundieron informes oficiales ni resultados de estudios que permitan determinar qué ocurrió con los animales.

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La situación generó inquietud debido a que los tucanes forman parte de la fauna característica de las yungas y selvas del norte argentino. Ante este escenario, desde el área de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy remarcaron la importancia de proteger la biodiversidad local.

El titular del área, Nicolás Pérez, pidió a la comunidad informar cualquier episodio similar que pueda registrarse en otros sectores de la ciudad y recordó que estas especies cumplen un rol clave en el equilibrio ambiental.

Además, recomendaron no manipular animales silvestres heridos o muertos y dar aviso inmediato a las autoridades correspondientes para que intervengan de manera adecuada.

Los tucanes cumplen funciones esenciales dentro del ecosistema, especialmente en la dispersión de semillas y en la conservación de la vegetación nativa. La aparición de ejemplares muertos en zonas urbanas volvió a poner en discusión la necesidad de fortalecer las políticas de protección ambiental y la concientización sobre el cuidado de la fauna silvestre.