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De Santa Fe

Un intendente pidió licencia para ir al Mundial con los amigos: "Lo necesito, trabajo mucho"

Rolvider Antonio Santacroce, jefe comunal de Funes, donde tiene su casa Lionel Messi, fue autorizado por el Concejo Deliberante local para cumplir con una “tradición personal”. “Fui a seis mundiales, a este también voy”, manifestó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Cualquier argentino futbolero sueña con estar el próximo 16 de junio en el Kansas City Stadium, de Estados Unidos, cuando la Selección comience su camino en el Mundial de fútbol ante Argelia. Rolvider Antonio Santacroce es uno de los que podrán cumplir ese anhelo, pero con una particularidad: pidió licencia de su cargo de intendente de la ciudad santafesina de Funes para viajar con sus amigos a alentar al equipo que conduce Lionel Scaloni.

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“A seis mundiales fui: 1998, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. A este también voy, como todos los mundiales“, contó el intendente peronista en diálogo con Cadena 3.

Mientras circulaba “por la autopista”, con “mucha niebla”, Santacroce sostuvo un diálogo de más de diez minutos en el que abordó varios temas de su gestión y de su vida personal, pero el que más llamó la atención es el que más lo apasiona. “Yo tengo un grupo de amigos que cada cuatro años nos olvidamos de todo y nos vamos 15 o 20 días a cada Mundial. Y a este también voy porque me siento bien, cómodo. Son, creo, 17 días que me voy esta vez, y estoy muy feliz porque me encuentro con ellos”.

Faltan pocos días y el intendente tiene la logística armada. Es más, uno de sus amigos “está en Estados Unidos” esperando al resto del grupo.

"Pido licencia, como hice 4 años atrás, cuando fui a Qatar y también era intendente. Voy a la primera ronda, a los primeros tres partidos. Pido una licencia, como hago siempre. Asume el cargo de intendente el presidente del Concejo", explicó la resolución administrativa ante su ausencia. De este modo, será Carlos Olmedo quien asumirá la conducción de Funes mientras Santacroce viva su experiencia mundialista.

Santacroce se tomó un minuto para justificar su decisión: “Son unos días, pero a mí me hace muy bien y lo necesito realmente, trabajo mucho. No tuve vacaciones, así que estoy esperando ansiosamente poder irme rápidamente”.

El intendente no es la única conexión entre Funes y la Selección. En esa ciudad tienen sus casas Lionel Messi y Ángel Di María. De hecho, se ha acercado a la vivienda del emblema y capitán del combinado albiceleste para homenajearlo como ciudadano ilustre y fotografiarse con él.

Este año, Santacroce había protagonizado un escándalo entre fines de febrero y principios de marzo, cuandosu esposa lo denunció por malos tratos e intimidaciones frente a sus hijos de 14 años. “Quiero proteger la integridad psicológica de ellos, como así también la mía”, les dijo a los policías de la Comisaría 23 de la Policía de Santa Fe la mujer de 51 años, médica de profesión, según pudo saber Infobae.

La mujer relató en su denuncia, presentada el sábado 28 de febrero, que Santacroce “en reiteradas oportunidades se torna agresivo en forma verbal” hacia ella y “sin motivo alguno por diferentes cuestiones domésticas” de la convivencia.

Además, la mujer agregó que su esposo “se llevó del hogar común el dinero en efectivo en una valija”. Y detalló que esa plata era del fondo familiar.

En la entrevista concedida en las últimas horas, Santacroce se refirió al tema y aseguró: "No solo está solucionado con mi esposa, sino que es un tema netamente personal. Fue parte de un show de aprietes de un sector".

“Son cosas de la vida que después pasan”, relativizó la denuncia. Y confió que en los últimos días incluso acompañó a su esposa, con quien encara los trámites de divorcio, a la Embajada de España por un trámite de ciudadanía de aquel país para sus hijos.

Tanto de esos sinsabores, como de los que le produce su responsabilidad como intendente, Santacroce podrá olvidarse por 17 días, cuando, bandera en mano, se preste a alentar a la Selección Argentina en Estados Unidos.

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