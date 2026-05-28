La Justicia determinó que una joven cordobesa murió por efectos de la vacuna Sputnik

La Justicia de Córdoba dictó un fallo inédito al determinar que la muerte de Melín Agustina Sartori, 24 años, se produjo por efectos adversos vinculados a la vacuna Sputnik V contra el Covid-19.

La Justicia de Córdoba dictó un fallo inédito al determinar que la muerte de Melín Agustina Sartori, 24 años, se produjo por efectos adversos vinculados a la vacuna Sputnik V contra el Covid-19. La joven falleció el 29 de julio de 2021 en la ciudad de Córdoba, casi cinco años antes de que la causa llegara a una definición judicial. Tras un largo proceso, la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones falló a favor de María Virginia Ruiz, madre de la víctima.

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El tribunal dictaminó que el fallecimiento , provocado por una trombosis con trombocitopenia, estuvo directamente relacionado con la primera dosis de la vacuna rusa.

Martín Barbará, abogado de Ruiz, habló con Clarín sobre la importancia de la sentencia y destacó que se trata de un caso novedoso. “Fue un proceso novedoso. Tocaba toda una cuestión que no estaba estandarizada”, explicó el letrado.

Según indicó, al momento de iniciar el reclamo no existía un procedimiento claro para denunciar este tipo de situaciones, lo que derivó en un trámite engorroso y con demoras. Años después, con el fallo a favor de la familia, Barbará remarcó que no conoce otro antecedente judicial similar. “Entiendo que es el primero”, señaló.

“En base a los elementos reunidos, es posible concluir que el evento (la muerte de Sartori) se encuentra relacionado a la colocación de la vacuna Sputnik V”, dice el dictamen.

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Qué le pasó a Melín

De acuerdo al relato de su entorno, Melín gozaba de buen estado de salud y realizaba deporte con frecuencia. El 15 de julio de 2021 recibió la primera dosis de Sputnik V. Seis días más tarde comenzó con cefaleas y vómitos, síntomas que derivaron en una internación.

Su cuadro avanzó hacia una trombosis con trombocitopenia y luego sufrió un deterioro neurológico irreversible. Murió 14 días después de la aplicación de la vacuna. Tras años de estudios y presentaciones judiciales, la Justicia reconoció los informes médicos de especialistas que concluyeron que la trombosis fue inducida por la dosis contra el Covid-19.

Un punto determinante fue la intervención de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa), que revisó el caso. A partir de la evolución del consenso científico internacional, el organismo reclasificó el evento y reconoció formalmente el nexo de causalidad entre la vacuna y el daño.

El abogado también subrayó un aspecto clave del expediente: sostuvo que la Sputnik V “no tenía farmacovigilancia”, en referencia a la falta de un monitoreo continuo para detectar, evaluar y prevenir reacciones adversas. El fallo marca un precedente de fuerte impacto judicial y sanitario, aunque referido a un caso particular analizado por la Cámara Federal de Córdoba.

Ahora, la familia de la joven cobraría como resarcimiento, por parte del Estado argentino, una suma aproximada de 95 millones de pesos.

FUENTE: El Doce TV