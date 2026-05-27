Fin de semana largo en Argentina: cuál es el próximo y cuántos quedan en el calendario 2026

Tras el feriado del 25 de Mayo, muchos argentinos ya comenzaron a mirar el calendario para planificar nuevas escapadas y descansos durante 2026.
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El pantallazo incluye feriados de tres y cuatro días de acá hasta fin de año.
Tras el feriado del 25 de Mayo, muchos argentinos ya comenzaron a mirar el calendario para planificar nuevas escapadas y descansos durante 2026.
Según el calendario oficial de feriados difundido para este año, el próximo fin de semana largo será exactamente dentro de 19 días, el 13, 14 y 15 de junio, conformando tres días consecutivos de descanso.
Además, todavía quedan otros cinco fines de semana largos programados para el segundo semestre del año, algunos de tres días y otros de cuatro jornadas consecutivas.
Uno de los períodos más extensos será el de julio, que tendrá descanso entre el 9 y el 12 de julio, completando cuatro días.
Los fines de semana largos restantes del calendario 2026 son:
FUENTE: Agencia NA