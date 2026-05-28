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"El respeto tiene que ser igual hacia todos": el descargo de la joven que protagonizó la pelea viral en Neuquén

Luli Soria rompió el silencio a través de TikTok tras el violento enfrentamiento en un almacén. Denunció malos tratos previos hacia sus hermanas y aseguró que el video difundido está incompleto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Días después de que se difundieran las imágenes de una violenta pelea dentro de un almacén en el barrio Islas Malvinas de Neuquén, Luli Soria, una de las jóvenes que protagonizó el enfrentamiento, rompió el silencio a través de sus redes sociales. Mediante un descargo en TikTok, Soria buscó explicar los motivos que la llevaron a confrontar a la empleada del local ubicado en la calle Abraham al 1500.

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El trasfondo del conflicto: denuncias de malos tratos

Lejos de minimizar el incidente, la joven aseguró que la pelea fue el desenlace de una serie de situaciones previas de hostilidad. Según su relato, sus hermanas concurrían frecuentemente al comercio y eran víctimas de constantes malos tratos por parte de la empleada.

Soria destacó dos puntos que, a su criterio, agravaron su indignación: el hecho de que una de sus hermanas tiene una discapacidad y que la joven que realizó la compra el día del incidente es menor de edad. “No fui a pelear por pelear, fui porque estaba cansada de una situación que venía pasando hace bastante tiempo”, explicó, subrayando que su intención inicial era realizar un reclamo y no iniciar una riña física.

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Críticas al video viral y denuncias de amenazas

Sobre las imágenes captadas por las cámaras de seguridad que circularon en redes sociales, Soria fue tajante al afirmar que el material está "cortadísimo mal" y no muestra la secuencia completa ni el audio de lo ocurrido. Según su versión, la discusión escaló a los golpes cuando la cajera pronunció una frase hiriente mientras ella se retiraba del local.

Además, denunció que la violencia continuó fuera del alcance de las cámaras: “Después de lo que se ve... seguimos cagándonos a piñas. Ella me amenazó que me iba a apuñalar”, afirmó la joven en su video. Soria, quien mencionó haber trabajado años en atención al público, cuestionó la falta de profesionalismo de la empleada, señalando que "una mala actitud repetida" o "responder mal" no es justificable bajo ninguna circunstancia.

Arrepentimiento y situación actual

A pesar de sostener su postura, la joven reconoció que la situación llegó más lejos de lo esperado. “Obviamente, no estoy orgullosa de que la situación del video haya escalado más”, admitió, aunque reiteró que no estaba dispuesta a quedarse callada ante lo que consideró un trato injustificado hacia su familia.

Por otro lado, el dueño del comercio, José, manifestó su molestia por la difusión del video, ya que asegura haber llegado a un acuerdo con los padres de la joven antes de que las imágenes se hicieran públicas. Hasta la fecha, no se han radicado denuncias formales ni se reportaron heridos de gravedad, mientras que la empleada involucrada continúa trabajando en el local.

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