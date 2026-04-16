El Colegio Secundario de la UCCuyo activó protocolos de seguridad por mensajes amenazantes

Las autoridades del Colegio Secundario Audino Rodríguez y Olmos, perteneciente a la Universidad Católica de Cuyo, informaron oficialmente sobre la detección de mensajes con contenido amenazante dentro de su edificio. Ante esta situación, el equipo directivo procedió de manera inmediata a aplicar los protocolos de seguridad correspondientes, dando aviso tanto a las autoridades internas de la universidad como al Ministerio de Educación de la provincia.

Compromiso social En lo que va del año ya se registraron 237 denuncias por maltrato animal contra las 651 de todo el 2025.

Preocupación "Harta de que se burlen de mí": alarmas en un colegio sanjuanino, en medio de una ola de mensajes intimidantes en el país

Este suceso en San Juan no se presenta como un hecho aislado, sino que se enmarca en una tendencia detectada durante las últimas semanas en diferentes jurisdicciones de la Argentina. Según el reporte oficial, se han registrado eventos de similares características en Buenos Aires, CABA, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén y Tierra del Fuego, lo que ha puesto en alerta a las comunidades educativas de distintos puntos del país.

Como parte de las medidas de rigor, se dio intervención a la Policía de San Juan, cuyos efectivos se hicieron presentes en el establecimiento para coordinar las tareas de peritaje y las medidas preventivas pertinentes. Asimismo, la institución mantuvo una comunicación directa con los padres y tutores de los alumnos para informar lo acontecido, solicitando su colaboración activa para abordar la problemática mediante un diálogo constructivo y crítico con los estudiantes.

Desde la conducción del establecimiento educativo enfatizaron que la prioridad absoluta es resguardar la seguridad de toda la comunidad. En ese sentido, aseguraron que la institución actúa en estricto cumplimiento de las normativas vigentes ante este tipo de amenazas, garantizando el seguimiento administrativo y judicial que el caso requiere.