El oro no se detiene: fuerte salto de las exportaciones mineras en San Juan

Las exportaciones mineras siguen en alza en febrero y el oro de la mina Veladero tiene un rol central en San Juan. (Foto: IPEEM)

Las exportaciones mineras de San Juan volvieron a mostrar un fuerte crecimiento en febrero, con el oro como principal protagonista. Según el último Informe Mensual de Origen Provincial de las Exportaciones Mineras, elaborado por la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera en base a datos de la Aduana, durante el segundo mes de 2026 la provincia exportó 172 millones de dólares en minerales.

Informe Arranque de oro: las exportaciones de San Juan crecieron casi un 30% y aumentaron su peso en el comercio exterior provincial

El dato implica un incremento interanual del 60,5% en comparación con febrero del año pasado. El crecimiento no solo se reflejó en los montos exportados, sino también en el peso de la actividad dentro de la estructura económica local. En febrero, la minería explicó el 89,4% de las exportaciones totales de San Juan, lo que marca una suba respecto al 87,7% registrado en el mismo mes de 2025.

En cuanto a la composición de las ventas externas, el oro volvió a ser el gran motor del sector: representó el 96,6% de las exportaciones mineras de la provincia en febrero. Muy por detrás se ubicó la plata, con una participación del 2,7%.

Precio del oro

El aumento de exportaciones se dio en un contexto donde el precio del oro estuvo en valores muy altos. A fines de enero pasado la onza se ubicó en 5.350 dólares (subió más de 1.500 dólares en 2025) y luego cayó a 4.750 dólares al inicio de febrero, pero volvió a subir a 5,250 al inicio de la guerra de Medio Oriente, indicó Ambito. Mas tarde se derrumbó nuevamente por debajo de los 4.500 dólares en marzo, y actualmente recuperó niveles de 4.600 dólares.

La combinacion de mas exportaciones con altos precios tiene un efecto positivo en San Juan ya que aumentan los ingresos por regalías en la provincia. En momentos donde la caída de recursos nacionales viene golpeando a todas las jurisdicciones, y una docena de provincais hasta pidió adelanto de coparticipacion a la Nación, San Juan sigue manteniendose con sus propios ingresos.

El acumulado del año

exportaciones

El buen desempeño también se reflejó en el acumulado del año. En los primeros dos meses de 2026, San Juan alcanzó una facturación de 404 millones de dólares en minerales, lo que representa un crecimiento interanual del 40,9% frente al mismo período del año pasado.

Según el informe oficial, en ese mismo lapso, la minería consolidó aún más su peso dentro del perfil exportador provincial: explicó el 92,5% de las ventas totales al exterior, por encima del 91,7% registrado en igual período de 2025.

Los datos de febrero consolidan la tendencia de crecimiento que la minería venía mostrando desde comienzos de 2026, en un contexto de fuerte impulso del oro en las exportaciones y con San Juan como uno de los principales exportadores del país.

En el país

A nivel nacional, el sector también mostró un fuerte dinamismo. En febrero, la minería argentina exportó 664 millones de dólares, con una suba interanual del 67,9%. En el acumulado del primer bimestre, las ventas externas alcanzaron los 1.513 millones de dólares, lo que implicó un crecimiento del 79,9%.

Además, el informe señala que cinco provincias -Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca- concentraron el 98,5% de las exportaciones mineras en febrero, y el 98,7% en el acumulado del año.