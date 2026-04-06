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Ley de Glaciares: tramo final para reformar la norma y habilitar inversiones mineras en San Juan

Este martes en Diputados se buscará emitir el dictamen para tratar el proyecto de Ley de Glaciares en el recinto el miércoles. El oficialismo confía en alcanzar los votos necesarios. Reunión de gobernadores.

Por Elizabeth Pérez
Diputados buscará este martes emitir dictámen para tratar la reforma de Ley de Glaciares el miércoles.&nbsp;

Diputados buscará este martes emitir dictámen para tratar la reforma de Ley de Glaciares el miércoles. 

El panorama legislativo nacional entra en una semana decisiva para la actividad económica de San Juan. Según confirmó el diputado libertario José Peluc, este martes se llevará a cabo una reunión decisiva de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano para tratar la reforma de la Ley de Glaciares.

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El objetivo es emitir dictamen para que la iniciativa sea debatida en el recinto este mismo miércoles. El sanjuanino Peluc destacó a Tiempo de San Juan que la intención de esta reforma es "ordenar quiénes deben hacer el trabajo" y corregir lo que consideran una contradicción con la Constitución Nacional. Aseguró que estos cambios no perjudican el cuidado del ambiente.

Para la jornada del martes, se espera la participación institucional de gobernadores y ministros de las provincias cordilleranas. Peluc indicó que los gobernadores de provincias cordilleranas van a participar en forma presencial y también de manera virtual a través de Zoom.

Votos y el impulso minero

Desde el bloque de La Libertad Avanza existe optimismo respecto a los números necesarios para convertir el proyecto en ley. De acuerdo con información de la agencia Noticias Argentinas, el oficialismo considera que cuenta con el respaldo suficiente para impulsar estas modificaciones, mientras que La Nación informa que contará con un piso de 130 avales para la reforma.

Este apoyo provendría de una alianza entre el oficialismo, el Pro, la UCR, el MID y diputados que responden a gobernadores de provincias con perfil minero como San Juan, Catamarca, Mendoza y Jujuy.

“Sí creo que vamos a lograr los votos para sancionar esta ley”, dijo Peluc sobre la norma que es visa como un motor esencial para atraer inversiones mineras, particularmente en los sectores de cobre como es el caso de San Juan.

En el ámbito local, La Nación señala que es probable que se quiebren las lógicas partidarias, mencionando que los diputados sanjuaninos de Unión por la Patria, Jorge Chica y Cristian Andino, podrían acompañar la iniciativa, siguiendo la línea del senador Sergio Uñac, quien ya votó a favor en la Cámara Alta.

Los puntos centrales

La iniciativa busca modificar el alcance de la protección actual y hay dos puntos clave. El proyecto propone diferenciar el área periglacial de las "geoformas periglaciales", y limitar la protección únicamente a aquellas que cumplan una función hídrica comprobable como reserva estratégica.

Esto reduciría las áreas actualmente protegidas por la ley vigente, que prohíbe actividades industriales en cuerpos menores de hielo.

Otro cambio fundamental para las provincias mineras es el mayor poder que se les otorgaría en el inventario de glaciares. La reforma establece que la autoridad jurisdiccional provincial será la encargada de actualizar dicho inventario basándose en estudios técnicos, una tarea que actualmente centraliza el Ianigla en Mendoza.

Posible judicialización

A pesar de las expectativas del oficialismo, el proceso viene sufriendo los cuestionamientos de organizaciones ambientalistas y antimineras que cuestionaron la metodología de las audiencias públicas previas. Es que se anotaron unos 100.000 oradores y permitieron exponer solo a unos 400 oradores, según reportó Noticias Argentinas.

Ante la consulta de este medio, Peluc admitió que existe la posibilidad de que la ley sea judicializada, tal como anticipan algunos sectores, aunque se mostró confiado en que tales presentaciones no tendrán éxito. Lo cierto es que la sesión del miércoles será determinante para el futuro de la minería en San Juan.

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