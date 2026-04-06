Se acentúa el otoño en San Juan: cómo estará el tiempo este lunes

El otoño se hace sentir y la semana arranca con nubes y bajas temperaturas en San Juan.

Tal como estaba anunciado, este lunes se acentuó el frente frío que impactó en la provincia durante el fin de semana y, como consecuencia, la semana arranca muy fresca y con un marcado tinte otoñal en San Juan, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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Para este lunes 6 de abril de 2026, el organismo prevé una jornada mayormente nublada durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche el cielo estará algo nublado. Las probabilidades de precipitación se mantendrán bajas, entre el 0 y el 10%.

En cuanto a la temperatura, la mínima ronda los 12°C en el inicio de la mañana. En tanto que, la máxima alcanzará los 21°C durante la tarde, descendiendo luego a 17°C por la noche.

El viento será protagonista durante buena parte del día, soplando desde el sector Sur con velocidades de entre 13 y 31 km/h. Además, se prevén ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante la tarde, reforzando la sensación de fresco en la provincia.

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Para mañana martes 7 de abril, por su parte, se anticipa una mejora en las condiciones del tiempo. La jornada comenzará con cielo ligeramente nublado en la madrugada y luego se presentará mayormente despejada durante el resto del día.

Las temperaturas marcarán un descenso en las primeras horas, con una mínima de 9°C, pero ascenderán hasta una máxima de 23°C por la tarde. El viento será leve y variable, predominando del sector Norte y Noreste, sin ráfagas significativas.