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Justicia

Ajuste de cuentas narco: los nombres de los atrincherados en el barrio Manantiales

Además de la causa federal por estupefacientes en su contra, también quedaron en la mira en la UFI Delitos Contra la Propiedad. La fiscalía busca imputarlos por robo agravado por el uso de arma de fuego.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los seis detenidos tuvieron que estar en otra sala. De izquierda a derecha: Benjamín Rosales, Rodrigo Tantén, Román Núñez, Pablo Flores, Alexis Colombo y Jorge Mercado.

Los seis detenidos tuvieron que estar en otra sala. De izquierda a derecha: Benjamín Rosales, Rodrigo Tantén, Román Núñez, Pablo Flores, Alexis Colombo y Jorge Mercado.

Lo que comenzó como un presunto operativo policial en las inmediaciones de Desamparados terminó revelando una trama de ajuste de cuentas, robos violentos y narcotráfico. Tras un intenso operativo que culminó con seis hombres atrincherados en una vivienda del Barrio Manantiales en Trinidad, Capital, la justicia sanjuanina avanza ahora en dos frentes: el federal, por la millonaria suma en estupefacientes secuestrada, y el provincial, por el violento asalto previo.

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Una audiencia clave y una prórroga necesaria

Este sábado, los seis detenidos se sentaron frente al juez Guillermo Adárvez en Tribunales. Sin embargo, la complejidad del caso obligó a una pausa técnica. El fiscal Miguel Gay, junto a sus ayudantes fiscales José Salinas Molina y Nicolás Zapata, solicitaron formalmente la extensión de la detención por 72 horas más.

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El Ministerio Público Fiscal argumentó que la magnitud de la evidencia y las ramificaciones del hecho requieren tiempo adicional para formalizar la imputación. Por ahora, ninguno quedó imputado legalmente, pero la UFI Delitos Contra la Propiedad tiene un objetivo claro: acusarlos de robo agravado por el uso de arma de fuego.

El botín: droga y millones

Según la investigación, los sujetos no eran simples delincuentes, sino que habrían simulado ser efectivos policiales para perpetrar un "mejicaneo" (robo de droga a otros delincuentes). En el interior de la vivienda donde se atrincheraron, la policía científica y personal de Drogas Ilegales hallaron un cargamento valuado en más de $40.000.000, además de una suma cercana a los $7.000.000 en efectivo.

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Quiénes son los atrincherados en el barrio Manantiales

La justicia ya tiene identificados a los seis hombres que protagonizaron el escándalo en el corazón de Capital. Estos son sus nombres:

  • Benjamín Rosales

  • Rodrigo Tantén

  • Alexis Colombo

  • Pablo Flores

  • Jorge Mercado

  • Román Núñez

Mientras la Justicia Federal toma las riendas por la infracción a la Ley 23.737, la justicia ordinaria busca cerrar el círculo sobre el asalto inicial. Los investigadores creen que el grupo irrumpió en un domicilio simulando un allanamiento para alzarse con el botín, sin contar con que el despliegue policial real los terminaría acorralando en el Manantiales.

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