Policías le salvaron la vida a una beba de 8 meses que se estaba ahogando

Una beba de 8 meses fue asistida por personal policial en el departamento Chimbas, luego de sufrir un cuadro de ahogamiento que la dejó inconsciente. La intervención se produjo tras un aviso al 911 que movilizó a efectivos de la Subcomisaría Cipolletti, la Unidad Operativa Centenario Oeste y la Motorizada 5 hacia el domicilio de la familia.

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Según fuentes policiales, al arribar a la vivienda, los agentes constataron que la menor no presentaba signos vitales. Ante la urgencia del caso, uno de los oficiales inició maniobras de primeros auxilios consistentes en la liberación de las vías respiratorias mediante técnicas de percusión. En simultáneo, se organizó un operativo de despeje de tránsito para facilitar el traslado de la niña hacia el Centro de Salud Báez Laspiur.

Tras recibir la asistencia inicial, la madre de la menor, Karen Patricia Varela, completó el traslado hacia el Hospital Dr. Guillermo Rawson en un vehículo particular. En dicho centro asistencial, los profesionales médicos realizaron exámenes exhaustivos para garantizar la recuperación de la paciente.

Fuentes oficiales confirmaron que el accionar de los efectivos fue determinante para restablecer la salud de la beba. Según el último parte médico, la niña se encuentra estabilizada y fuera de peligro.