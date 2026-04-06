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Procedimiento

Cayó un sanjuanino armado en un control en Mendoza: llevaba armas y más de $5 millones en efectivo

Ocurrió durante un operativo en Lavalle. También llevaba dólares y moneda chilena.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un hombre oriundo de San Juan fue detenido este domingo en el norte de Mendoza durante un operativo de control vial que derivó en el secuestro de dos armas de fuego y una importante suma de dinero en efectivo.

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El procedimiento se realizó cerca del mediodía, alrededor de las 11.50, en un puesto fijo instalado por efectivos de la Policía Rural en la intersección de las rutas 142 y 51, en la zona de El Puerto, distrito San Miguel, departamento Lavalle.

En ese punto, los uniformados frenaron la marcha de una camioneta Toyota Hilux gris que ingresaba a territorio mendocino desde San Juan. El vehículo era conducido por un sanjuanino de 48 años, quien llevaba un motor en la caja y viajaba acompañado por un perro en el asiento trasero.

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Al ser identificado, el conductor reconoció que transportaba un arma de fuego. Se trataba de una pistola semiautomática con cargador colocado y siete municiones, una de ellas de punta hueca. Si bien presentó la credencial de legítimo usuario, la situación se complicó cuando los efectivos avanzaron con la requisa del rodado.

Durante la inspección, y en presencia de testigos, encontraron un segundo arma: un revólver calibre 38 cargado, oculto dentro de un bolso junto a más municiones. En el mismo equipaje también había una suma de dinero que llamó la atención de los investigadores.

Según fuentes del caso, el sanjuanino llevaba 5.256.000 pesos argentinos, 2.502 dólares y 18.000 pesos chilenos.

Ante este escenario, tomó intervención la Oficina Fiscal de Las Heras-Lavalle, desde donde el Ministerio Público ordenó la detención del hombre y su traslado a la Comisaría 63ª, además del secuestro de ambas armas.

En tanto, la camioneta, el motor, el dinero y el perro quedaron bajo resguardo de un familiar del detenido, mientras avanza la causa por portación y tenencia ilegal de arma de fuego.

(Fuente: El Sol de Mendoza)

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