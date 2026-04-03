Desde el drone de Tiempo, así está el "canal de la muerte" de San Juan tras la tragedia en Pocito

El Canal Céspedes fue registrado por el drone de Tiempo de San Juan en distintos tramos de Pocito, luego del último hecho trágico ocurrido el lunes pasado . Al momento de la filmación, el cauce presentaba un nivel de agua bajo.

Trágico En Pocito: hallan sin vida a una mujer en el Canal Céspedes

Las imágenes aéreas muestran el estado actual del canal en la zona donde, durante el último año, se produjeron varios episodios fatales. En el recorrido se observan sectores urbanos y rurales, con accesos directos al cauce y sin mayores medidas de contención en algunos puntos.

Embed - El "canal de la muerte" en San Juan, desde el drone de Tiempo

El hecho más reciente ocurrió el lunes por la siesta, en inmediaciones del barrio Las Piedritas, cuando una mujer se arrojó al canal. Tras la denuncia, personal de Bomberos, efectivos de la Comisaría 7ma y brigadistas desplegaron un operativo de rastrillaje que culminó con el hallazgo del cuerpo sin vida a la altura de Mendoza y Calle 16.

De acuerdo a fuentes policiales, un menor fue quien advirtió la situación y dio aviso a su madre, quien luego se comunicó con las autoridades. En el lugar encontraron una cartera con una tarjeta SUBE y otras pertenencias, aunque sin documentación, por lo que inicialmente no se pudo establecer la identidad de la fallecida.

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La causa es investigada por el ayudante fiscal Alejandro Solera, de la UFI Delitos Especiales, quien dispuso la toma de testimonios para esclarecer las circunstancias del hecho.

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Durante 2025, el Canal Céspedes registró varios casos similares. En noviembre, fue hallada sin vida en Rivadavia Estela Marys Cortez, de 67 años. Según las primeras pericias, no presentaba signos de violencia y se investiga un posible suicidio.

En septiembre, tras varias horas de búsqueda, encontraron sin vida a Elvio Matías Gómez, de 30 años, quien había caído al canal en la madrugada. Su cuerpo fue localizado en otro tramo del sistema de riego, en Sarmiento.

Además, en enero murió un joven motociclista identificado como Tomás Quevedo, tras un siniestro vial que terminó en el canal. En febrero, un niño de 8 años, Leonel Brizuela, falleció luego de caer al agua mientras jugaba en un sector conocido como El Abanico, en Pocito.