viernes 19 de septiembre 2025

Triste final

Encontraron en Sarmiento al sanjuanino que había caído en el canal Céspedes

El cuerpo del sanjuanino de 30 años fue encontrado sin vida en un canal en Cochagual, Sarmiento, durante la mañana de este viernes. La búsqueda se había reanudado tras el resultado negativo de las últimas 24 horas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

Finalmente, tras varias horas de búsqueda y rastrillaje, encontraron el cuerpo del sanjuanino que había caído al canal Céspedes durante la madrugada del jueves. Fuentes judiciales confirmaron a Tiempo de San Juan que el cuerpo sin vida fue hallado en el canal Magalena, a la altura de Cochagual, en Sarmiento.

La víctima, identificada como Elvio Gómez de 30 años, había caído al canal en horas de la madrugada del jueves en inmediaciones de calle 17 y Alfonso XIII. Si bien vecinos de la zona comentaron que escucharon los pedidos de ayuda, no pudieron sacarlo. Incluso un testigo les confirmó a los investigadores que vieron como el sanjuanino caía al canal, y pese a que intentaron ayudarlo, las corrientes de agua fueron mas fuertes y no lograron sacarlo.

Desde que se comunicó el accidente, personal de Bomberos, Policía de San Juan, Brigadistas de UFI Delitos Especiales, entre otras dependencias iniciaron con la búsqueda por los canales de riego de la zona, donde hay varios sifones de agua y esperaban encontrarlo en alguno de ellos.

Finalmente, el hallazgo se dio horas después de reanudar la búsqueda la mañana de este viernes. La investigación recayó en la UFI Genérica.

