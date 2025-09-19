viernes 19 de septiembre 2025

En Rawson

El estremecedor relato de un famoso comerciante de San Juan, golpeado junto a su familia en la plaza de su barrio

La situación se vivió el pasado domingo en el interior del barrio Los Horcones. Fueron golpeados el empresario, su esposa y su hijo. Además, les robaron.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Villordo quedó completamente lastimado y sufrió fractura de tabique y de una de sus costillas tras el ataque vecinal.

Villordo quedó completamente lastimado y sufrió fractura de tabique y de una de sus costillas tras el ataque vecinal.

Un terrible hecho de violencia se vivió durante la noche del pasado domingo en el interior del barrio Los Horcones, en Rawson. Sucedió cuando un conocido comerciante y dirigente del rubro en el departamento fue agredido brutalmente, junto a su esposa y su hijo de 18 años, por decenas de vecinos que forman parte de una familia que en el barrio califican como “conflictiva”. Después de denunciar el hecho y ver que solo fueron detenidos dos de los agresores y que recuperaron la libertad dos días después, el sanjuanino decidió hacer público el hecho.

“Todo ocurrió alrededor de las 21. Yo salí y vi a mis hijos jugando a la pelota en la plaza del barrio, que queda justo frente a mi casa, con niño de su edad. Desde ahí, fui a la casa de mi mamá, que vive a una cuadra”, comenzó relatando en radio Sarmiento Gastón Villordo, presidente de la Cámara de Comercio de Rawson.

Y continuó: “Fue en ese momento que mi hijo que tiene 8 años hizo un gol y salió a festejar. En ese momento, se acerca otro chico, que tiene 14 años, le agarra la cabeza, se la pone en los genitales y le dice: ‘grítame el gol acá’. Entonces mi hijo va y le cuenta a Flavia, su mamá. Ella se acerca y le pregunta al joven: ‘¿Vos le has hecho esto a mi hijo?’. Y este chico le empieza a agredir insultándola”.

Ante la situación, la mujer agarró su teléfono anunciando que iba a llamar a la Policía. Pero, ni bien expresó eso, siete mujeres se acercaron de golpe y empezaron a golpearla.

“Mi hijo de 18 años y yo, escuchamos gritos y salimos corriendo. En la mitad del camino llegó mi hijo de 7 años y nos dijo llorando, ‘le están pegando a la mamá, le están pegando a la mamá’. Fue un momento desesperante. Me distanciaba una cuadra de la plaza, pero para mí fue un kilómetro corriendo”, aseguró Villordo al continuar contando lo sucedido.

Al llegar al espacio verde, fue que el comerciante vio a su esposa con el ojo lastimado. Él preguntó qué había pasado, y un joven le respondió: “Son peleas de mujeres”.

image

Villordo reaccionó entonces del mismo modo que había hecho su esposa, indicando que iba a dar aviso a la Policía. “No terminé de decir eso cuando aparecieron varios hombres, no sé de dónde. Se me vino uno encima y me pegó una piña. Caí al piso y de repente tenía alrededor de diez personas que me estaban pegando en el piso. No sabía cómo hacer para sacármelos de encima, pero en un momento visualizo a mi hijo de 18 años, que lo tenía a cincuenta metros y que tenía como siete personas más agrediéndolo. Él se defendía como podía. Fue tremendo. La desesperación de ver que cómo le pegaban a mi hijo. Entonces, como pude, me levanté, llegué hasta él hijo y logré que dejen de pegarle”, aseguró el empresario.

Finalmente, los agresores se subieron a una camioneta y se fueron. “Son vecinos del barrio que llevan alrededor de un año viviendo ahí y que ya han tenido problemas con otras personas. De hecho, se han escuchado hasta tiroteos frente a su casa, cuando antes era un barrio súper tranquilo”, afirmó el empresario.

Según contó, por con los golpes le quebraron el tabique y le provocaron una fisura en una costilla. “Fue una agresión brutal. Y al mismo tiempo nos robaron los celulares a mí y a mi hijo. Me sacaron plata que tenía en el bolsillo y con mi teléfono hicieron en ese mismo momento una transferencia de dinero de mi cuenta a una cuenta con el mismo apellido de esta familia”, lamentó.

Y finalizó: “Hicimos la denuncia, detuvieron a dos de ellos y el martes ya estaban en libertad. Por eso decidí hacer la denuncia pública, porque no podemos vivir de este modo. Todos los vecinos estamos con miedo y no podemos seguir bajo esta situación”.

