viernes 19 de septiembre 2025

Resolución

Policías en la mira por la golpiza a un vecino de Angaco: dos absueltos y uno condenado

El juez declaró culpable a uno por apremios ilegales. La fiscalía había solicitado que los tres sean sentenciados. Mientras que los defensores pidieron la absolución para sus clientes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-19 at 09.55.10 (1)

El agente Matías Durán fue el único condenado en la causa contra los tres efectivos en la mira de una causa por apremios ilegales en perjuicio de un vecino de Angaco. El juez Gerardo Javier Fernández Caussi condenó a la pena de 1 año y 2 meses de prisión condicional por el delito de lesiones leves agravadas por ser cometidas por miembro de una fuerza policial en ejercicio de sus funciones. Mientras que el cabo Maximiliano Riveros y la oficial Emilse Pantano fueron absueltos.

WhatsApp Image 2025-09-19 at 09.55.09
Este es el Policía que fue condenado a 1 año y 2 meses de prisión condicional.

Este es el Policía que fue condenado a 1 año y 2 meses de prisión condicional.

La fiscalía a cargo del fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández habían solicitado pena para los tres policías. Para esta parte estaba más que comprobado que los uniformados sí cometieron los hechos. Y en los alegatos, siguieron con su postura que Maximiliano Riveros y el agente Matías Durán cometieron el delito de apremios ilegales. Mientras que la oficial Emilse Pantano, falso testimonio, encubrimiento agravado e incumplimiento a los deberes de funcionario público.

A principios de mayo de 2024, Armando Vázquez había estado en una juntada con amigos. Tras estar un rato con ellos compartiendo algunas bebidas alcohólicas decidió irse. Encendió su auto con destino a su casa. Estaba ebrio y decidió no manejar más. Tiró su auto a una orilla, reclinó el asiento hacia atrás y comenzó a dormir. De un momento a otro, dos policías lo interrumpieron y le dijeron que “daba asco” y que se fuera de ahí. A lo que él respondió que no iba a hacerlo porque estaba alcoholizado.

Según el relato de Vázquez estos policías le dieron una paliza y se lo llevaron detenido. Las defensas de los policías plantearon que el auto de esta persona en realidad estaba en el medio de la calle y que cuando los efectivos le solicitaron la documentación y que siga camino, este reaccionó mal y le lanzó un par de trompadas.

La oficial Pantano terminó en la mira de la justicia un tiempo después porque con la prueba recabada había una gran sospecha que encubría a sus compañeros. Pantano era jefa de patrulla esa noche, pero el presunto damnificado cuando denunció el hecho, aseguró que en el patrullero estaban los dos policías y nadie más.

La oficial ayudante en un primer momento de la investigación fue enviada a la Justicia como testigo y ella afirmaba que estaba en el patrullero, pero no era así. Hay otros testigos que afirman que ella no estaba en el interior del auto, ni en la comisaría.

Villordo quedó completamente lastimado y sufrió fractura de tabique y de una de sus costillas tras el ataque vecinal.
En Rawson

El estremecedor relato de un famoso comerciante de San Juan, golpeado junto a su familia en la plaza de su barrio

Por Redacción Tiempo de San Juan

