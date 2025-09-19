viernes 19 de septiembre 2025

Trabajos en el lugar

Un emblemático comercio de la Peatonal de San Juan cerró sus puertas, ¿qué pasará con el local?

Se trata del local de Casa 2000 ubicado en el cruce de las peatonales. Desde hace días se observa movimiento y la duda es si se viene renovación o se instalará una nueva propuesta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desde hace algunas semanas un extraño movimiento llamó la atención de cualquiera que anduviera por la Peatonal de San Juan. Sucede que uno de los emblemáticos locales que se encuentran en el cruce de Rivadavia y Tucumán no solo cerró sus puertas, sino que comenzaron con trabajos en el interior y pintura en el exterior.

Se trata de local de Casa 2000 “Women Store”, donde se ofrecían artículos deportivos para el público femenino. El espacio comercial funcionó en la emblemática esquina durante varios años, siendo parte del paisaje comercial del microcentro sanjuanino.

Desde hace varias semanas comenzó a notarse el movimiento atípico y desde algunos días trabajadores se encuentran realizando remodelaciones en el interior y mejorando la fachada, o al menos modificándola.

Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio, comentó a Tiempo de San Juan que, conforme a la información que manejan en el sector, el local continuará bajo la administración de la familia Mesquida, los dueños de la marca Casa 2000. Eso explica por qué no hubo cartel de alquiler o similar desde que se cerró el local.

Por el momento se desconoce si se está avanzando en una renovación de imagen de Casa 2000 o si la familia Mesquida apostará a otro tipo de rubro comercial.

Por lo pronto lo que se observa en la fachada del local es que se mantiene la marca, pero el agregado “Women Store” ya no existe, lo que lleva a presumir que habrá una renovación de propuesta para los consumidores sanjuaninos que realizan sus compras en el microcentro.

