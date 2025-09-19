viernes 19 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Energía en San Juan

En la Central Hidroeléctrica Quebrada de Ullum concluye la modernización, tras 36 años sin reformas

Orrego visitó los ensayos finales de la primera etapa de trabajos de la Central Hidroeléctrica Quebrada de Ullum, que le otorgarán 30 años más de vida útil.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Marcelo Orrego estuvo presente durante los ensayos finales con la turbina de generación de la Central Hidroeléctrica Quebrada de Ullum, que marcan el fin de la primera etapa para la modernización de esta infraestructura. Estas labores, concretadas por el Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía; la Dirección de Recursos Energéticos; y Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), otorgarán 30 años más de vida útil a la obra.

Lee además
Con esta mejora, la Central Hidroeléctrica Quebrada de Ullum extenderá su vida útil a 20 años.
Precaución

La Central Hidroeléctrica Quebrada de Ullum finaliza su modernización: advierten que la probarán con caudales impresionantes
Imagen ilustrativa
Gravísimo

Un chico de 14 años se dio vuelta con un cuatriciclo en Ullum
image

La central no se modernizaba desde 1989, hace 36 años, cuando comenzó a operar, según destacó Lucas Estrada, presidente de EPSE.

Así, se realizaron esta semana las pruebas exigidas por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), y significaron el paso final para concluir la Etapa 1 de modernización de la Central.

Según explicó Estrada, las acciones incluyeron la reparación y reacondicionamiento de la turbina y el generador, la renovación del sistema contra incendios, y la incorporación de un nuevo regulador de velocidad, clave para la seguridad en la operación.

image

Los ensayos consistieron en someter al turbo grupo generador a diferentes condiciones de potencias y caudales, alcanzando los valores nominales para este dispositivo. Para ello, se trabajó en coordinación con Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), la Dirección de Recursos Energéticos, el Departamento de Hidráulica, las fuerzas de seguridad y Protección Civil, siguiendo los protocolos establecidos.

image

En esta línea, se advirtió a la población sobre el posible aumento en el caudal del cauce del río San Juan, se montaron operativos de seguridad en puntos clave de la provincia, y se comunicó sobre posibles impactos en el servicio de agua potable, con las recomendaciones apropiadas. Es válido destacar que gran parte del caudal erogado de las maniobras se ingresó al sistema de riego, siendo el caudal excedente derivado directamente al lecho del río.

"Con esta etapa concluida, la Central Hidroeléctrica Quebrada de Ullum extenderá su vida útil asegurando energía limpia y confiable para todos los sanjuaninos. Un logro más que muestra en compromiso asumido por parte del Gobierno de San Juan, con la mejora en la Infraestructura energética provincial, el uso eficiente de los recursos y las energías renovables", destacaron oficialmente.

Embed - Orrego recorrió la Central de Ullum
Temas
Seguí leyendo

Dieron a conocer el resultado de autopsia del taxista hallado muerto en Ullum

El hombre hallado sin vida en Ullum tenía una licencia de remis y afirman que llevaba varios días desaparecido

Por tercer día consecutivo, una amenaza de bomba obligó a evacuar una escuela de Rawson

Un emblemático comercio de la Peatonal de San Juan cerró sus puertas, ¿qué pasará con el local?

La Difunta Correa, bendita con más obras: se viene el polideportivo con cancha y otros chiches

"Si pudiera volver atrás...": los sanjuaninos cuentan el momento que repetirían de su vida

Siesta movida en San Juan, tras un temblor en Mendoza

"Hoy estamos un poco más esperanzados", el alivio de un médico sanjuanino que trabaja en el Garrahan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la difunta correa, bendita con mas obras: se viene el polideportivo con cancha y otros chiches
Reforma integral

La Difunta Correa, bendita con más obras: se viene el polideportivo con cancha y otros chiches

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Comerciantes de Albardón, en alerta por una mujer que compra con una aplicación falsa
Investiga la Justicia

Comerciantes de Albardón, en alerta por una mujer que compra con una aplicación falsa

Imagen del canal Céspedes. Policías trabajan en esta zona para dar con la persona que habría caído. 
Lo último

Quién sería el hombre que habría caído a un canal en Pocito y que es intensamente buscado

Thian Toledo, el niño de 7 años que se descompensó y murió durante un festejo de cumpleaños en Río Tercero, provincia de Córdoba
Consternación social

Dolor e incertidumbre en Córdoba: en solo cinco días ya son cuatro los menores fallecidos de muerte súbita

Tras el hackeo al Facebook de una víctima de femicidio, reflotan el provocador Me Gusta del femicida de Brenda
Sin escrúpulos

Tras el hackeo al Facebook de una víctima de femicidio, reflotan el provocador "Me Gusta" del femicida de Brenda

El próximo domingo 21 de septiembre, jornada en la que se celebran el Día del Estudiante y el Día de la Primavera, será el más fresco de la semana.
Qué pasará

El tiempo traerá una sorpresa para el Día del Estudiante en San Juan

Te Puede Interesar

Lisandro Catalán.
Visita exprés

El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, en San Juan: la agenda con Orrego

Por Redacción Tiempo de San Juan
Encontraron en Sarmiento al sanjuanino que había caído en el canal Céspedes
Triste final

Encontraron en Sarmiento al sanjuanino que había caído en el canal Céspedes

Por tercer día consecutivo, una amenaza de bomba obligó a evacuar una escuela de Rawson
De no creer

Por tercer día consecutivo, una amenaza de bomba obligó a evacuar una escuela de Rawson

La reunión en comisión dentro de la Legislatura, cuando el secretario de Tránsito y Transporte provincial, Marcelo Molina, fue por segunda vez esta semana a explicar a los legisladores el proyecto. 
Mirada oficial

Las razones del Gobierno de San Juan para postergar el debate de la Ley de Transporte: "ampliar el consenso"

Villordo quedó completamente lastimado y sufrió fractura de tabique y de una de sus costillas tras el ataque vecinal.
En Rawson

El estremecedor relato de un famoso comerciante de San Juan, golpeado junto a su familia en la plaza de su barrio