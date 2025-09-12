viernes 12 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Delitos Especiales

Dieron a conocer el resultado de autopsia del taxista hallado muerto en Ullum

El hombre llevaba perdido varios días. El hallazgo fue este jueves sobre el mediodía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
&nbsp;Imagen ilustrativa

 Imagen ilustrativa

Lee además
El auto que encontraron del remisero.
Deceso

El hombre hallado sin vida en Ullum tenía una licencia de remis y afirman que llevaba varios días desaparecido
santa gilda y el santuario escondido en un rincon de ullum video
A 29 años del adiós

Santa Gilda y el santuario escondido en un rincón de Ullum

Los resultados de esta pericia se dieron a conocer en las últimas horas y desde la Justicia confirmaron que este señor atentó contra su vida. Además, no encontraron otros elementos que hagan presumir que actuó un tercero.

El hombre fue hallado sin vida en una ripiera en Ullum, cerca de la Ruta del Sol. La víctima, de apellido Olivares. La familia del hombre aseguró que hacía varios días que no tenían noticias de él, lo que motivó la preocupación y la denuncia de su desapareció.

El caso estuvo bajo la investigación del fiscal Sebastián Gómez y que interviene personal de la UFI Delitos Especiales.

Temas
Seguí leyendo

Una mujer fue golpeada y arrastrada por dos motochorros en una parada de colectivo en Santa Lucía

Quién es el famoso futbolista con el que vieron paseando a Evangelina Anderson por un shopping

Amenaza con un cuchillo, corridas y saltos de portón, en medio de una persecución en el Parque de Rawson

Buscó vender un aire acondicionado por Facebook y terminó estafada en $8.000.000

Caso Julieta Viñales: los peritos de la querella aseguran que el médico acusado obró de forma irresponsable

Llegó a su casa en Chimbas y dos motochorros la atacaron dentro de su auto

Tragedia en Córdoba: hallaron muertos a un padre y su hijo de 3 años en el Dique El Cajón

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
caso julieta vinales: los peritos de la querella aseguran que el medico acusado obro de forma irresponsable
En juicio

Caso Julieta Viñales: los peritos de la querella aseguran que el médico acusado obró de forma irresponsable

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El auto que encontraron del remisero.
Deceso

El hombre hallado sin vida en Ullum tenía una licencia de remis y afirman que llevaba varios días desaparecido

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria
Grave

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria

Allanaron un reconocido restobar de Rawson tras una denuncia y en el interior encontraron droga y un arma
Investigación

Allanaron un reconocido restobar de Rawson tras una denuncia y en el interior encontraron droga y un arma

Encontraron al ingeniero sanjuanino que era intensamente buscado: dónde estaba
Importante

Encontraron al ingeniero sanjuanino que era intensamente buscado: dónde estaba

El relato del sanjuanino que descubrió al ingeniero desaparecido y la reacción que lo sorprendió
Impactante

El relato del sanjuanino que descubrió al ingeniero desaparecido y la reacción que lo sorprendió

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Asalto callejero

Una mujer fue golpeada y arrastrada por dos motochorros en una parada de colectivo en Santa Lucía

Por Redacción Tiempo de San Juan
10 cosas que no sabías sobre Carina Tejada: sus raíces jachalleras, su amor por el teatro y las antigüedades
Paren en Off

10 cosas que no sabías sobre Carina Tejada: sus raíces jachalleras, su amor por el teatro y las antigüedades

El accidente tras el cual la joven quedó internada, mientras su novio falleció.
En San Juan

Piden donantes de la sangre menos común para la novia del motociclista que murió al chocar con un patrullero

Paula Pareto llega a San Juan para ser parte del 2° Congreso de Deporte Inclusivo
Visita de lujo

Paula Pareto llega a San Juan para ser parte del 2° Congreso de Deporte Inclusivo

La nueva ley integral de Transporte incluye la posibilidad de transportar mascotas en los colectivos en San Juan.
Normativa

Avanza la reforma integral del transporte en San Juan, que incluye la posibilidad de llevar mascotas