Dieron a conocer el resultado de autopsia del taxista hallado muerto en Ullum

Durante la jornada de este jueves, alrededor de las 12:00 horas, un taxista fue hallado sin vida en el interior de su auto en Ullum . A pesar de que se especulaba de que el hombre había atentado contra su vida, no se podía confirmar ya que las autoridades judiciales querían hacer la autopsia correspondiente.

Deceso El hombre hallado sin vida en Ullum tenía una licencia de remis y afirman que llevaba varios días desaparecido

Los resultados de esta pericia se dieron a conocer en las últimas horas y desde la Justicia confirmaron que este señor atentó contra su vida. Además, no encontraron otros elementos que hagan presumir que actuó un tercero.

El hombre fue hallado sin vida en una ripiera en Ullum, cerca de la Ruta del Sol. La víctima, de apellido Olivares. La familia del hombre aseguró que hacía varios días que no tenían noticias de él, lo que motivó la preocupación y la denuncia de su desapareció.

El caso estuvo bajo la investigación del fiscal Sebastián Gómez y que interviene personal de la UFI Delitos Especiales.