Buscan a los familiares de un sanjuanino que se encuentra en el Hospital Guillermo Rawson

Una vez más desde el Hospital Guillermo Rawson buscar dar con el paradero de familiares de un ciudadano que se encuentra en el nosocomio. Llegar a los medios para contar con una difusión más amplia es una práctica habitual del hospital para poder tener una mayor llegada a la comunidad.

Conforme detallaron en el comunicado, se precisa dar con familiares de Raúl Omar Galliano, de 68 años, que se encuentra internado en el servicio de Clínica Médica del Hospital. Si bien no se precisa en qué estado se encuentra o cómo fue que llegó hasta el hospital, generalmente cuando se buscan a los familiares es porque precisan avanzar en algún trámite administrativo o la persona se encuentra en condiciones de recibir el alta, pero no de dejar el edifico solo. También se ha activado la búsqueda en otras oportunidades por casos más delicados.