viernes 12 de septiembre 2025

Pedido a la comunidad

Buscan a los familiares de un sanjuanino que se encuentra en el Hospital Guillermo Rawson

Por medio de un comunicado, el Hospital Rawson espera dar con el paradero de los familiares de un ciudadano que se encuentra en el nosocomio. Los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
hospital rawson.jpg

Una vez más desde el Hospital Guillermo Rawson buscar dar con el paradero de familiares de un ciudadano que se encuentra en el nosocomio. Llegar a los medios para contar con una difusión más amplia es una práctica habitual del hospital para poder tener una mayor llegada a la comunidad.

Conforme detallaron en el comunicado, se precisa dar con familiares de Raúl Omar Galliano, de 68 años, que se encuentra internado en el servicio de Clínica Médica del Hospital. Si bien no se precisa en qué estado se encuentra o cómo fue que llegó hasta el hospital, generalmente cuando se buscan a los familiares es porque precisan avanzar en algún trámite administrativo o la persona se encuentra en condiciones de recibir el alta, pero no de dejar el edifico solo. También se ha activado la búsqueda en otras oportunidades por casos más delicados.

Todo familiar de Galliano puede dirigirse al área de Servicio Social del nosocomio en horario de 8 a 13 horas o comunicarse al 4294700 interno 4504. Por fuera de ese horario acercarse por el Servicio de Clínica Médica, habitación 127.

