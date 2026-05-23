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Clima

Domingo fresco y otoñal en San Juan

El fin de semana largo continuará con temperaturas bajas durante la mañana y una tarde agradable. No se esperan lluvias en la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo se presentarán el otoño y el invierno en San Juan, según un pronóstico local.

Cómo se presentarán el otoño y el invierno en San Juan, según un pronóstico local.

San Juan tendrá un domingo marcado por el tiempo estable y el frío típico del otoño, ideal para quienes planeen actividades al aire libre durante el fin de semana largo del 25 de Mayo.

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Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada de este domingo 24 de mayo comenzará con temperaturas mínimas cercanas a los 5 grados, mientras que por la tarde la máxima alcanzaría entre 16 y 18 grados, dependiendo de la zona de la provincia.

El cielo se presentará entre parcialmente nublado y con intervalos de sol a lo largo del día, aunque sin probabilidades de lluvias. Además, se espera viento moderado del sector sur y sudeste, lo que mantendrá la sensación fresca durante gran parte de la jornada.

El ingreso de aire frío que afecta a gran parte del país continuará dejando mañanas frías en la región cuyana, aunque sin fenómenos extremos ni alertas meteorológicas para San Juan.

De esta manera, el domingo patrio se perfila con condiciones agradables para compartir reuniones familiares, asistir a actos escolares o disfrutar de paseos al aire libre, aunque con abrigo a mano durante las primeras horas y hacia la noche.

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