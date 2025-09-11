Encontraron al ingeniero sanjuanino que era intensamente buscado: dónde estaba

Alivio para el entorno de Esteban Yuvero . El ingeniero sanjuanino , que se encontraba desaparecido, fue visto durante este jueves. Estaba en San Rafael , Mendoza , aseguraron desde la familia del profesional a este diario.

Según indicaron, se encontraba en buen estado de salud. Hasta el momento, se desconocen los motivos de la desaparición de Yuvero. La familia viajará a San Rafael para acompañar al ingenierio de 32 años.

La noticia de que Yuvero estaba en la provincia vecina trascendió durante la mañana de este jueves. Según informó este diario, fuentes del caso confirmaron que estaba en Mendoza, ya que las cámaras de seguridad del Control San Carlos lo vieron cruzarel pasado miércoles a las 10:30 horas.

Además, se confirmó que su celular habría impactado en las antenas de Mendoza, ya que aparentemente quiso utilizar los datos móviles. Ante esta situación, se pidió colaboración a la policía mendocina y también al paso fronterizo.

Yuvero fue vio a bordo de su auto Ford Escort.

Este jueves a primera hora, la familia expresó que no tenían datos sobre la investigación. Tampoco sabían si se seguía circulando en su auto. Es más, le dijeron a este diario que había sido visto por el Centro Valenciano.

Otros datos que dieron a conocer desde la Justicia, es que Yuvero ya habría tenido otros episodios de esta magnitud. Además, el día que se perdió tuvo contacto con sus familiares y estos sabían cómo se encontraba.

Desde la fiscalía informaron que la denuncia se radicó este miércoles en la madrugada, pero que Yuvero tuvo varios encuentros con sus familiares el martes, pero que no podían retenerlo. Luego, el martes a las 20 se lo vio por última vez, ahí es donde lo toma la cámara del CISEM cerca del Teatro Bicentenario.

La geolocalización pone que el celular de él está en Mendoza porque lo ha querido utilizar, estos registros son hasta este miércoles en la tarde.