El ingeniero perdido estaría en Mendoza: pasó por el Control de San Carlos

Se dieron a conocer detalles exclusivos por el caso del ingeniero Esteban Yuvero. Fuentes del caso confirmaron que estaría en Mendoza . Esta información se confirmó porque las cámaras de seguridad del Control San Carlos lo vieron cruzar hacia Mendoza este miércoles a las 10:30 horas.

Búsqueda Sigue sin aparecer el ingeniero que desapareció hace dos días: lo han visto por el Centro Valenciano

Además, se confirmó que su celular ha impactado en las antenas de Mendoza, ya que habría querido utilizar los datos móviles. Ante esta situación se ha pedido colaboración a la policía mendocina y también al paso fronterizo, si es que el sanjuanino tiene intenciones de pasar hacia Chile.

Dato: Yuvero se lo vio a bordo de su Ford Escort.

Este jueves a primera hora la familia expresó que no tenían datos sobre la investigación, es más no sabían si se seguía circulando en su auto. Es más, le dijeron a este diario que había sido visto por el Centro Valenciano.

Otros datos que dieron a conocer desde la Justicia, es que Yuvero ya habría tenido otros episodios de esta magnitud. Además, el día que se perdió tuvo contacto con sus familiares y estos sabían cómo se encontraba.

Desde la fiscalía informaron que la denuncia se radicó este miércoles en la madrugada, pero que Yuvero tuvo varios encuentros con sus familiares el martes, pero que no podían retenerlo. Luego, el martes a las 20 se lo vio por última vez, ahí es donde lo toma la cámara del CISEM cerca del Teatro Bicentenario.

La geolocalización pone que el celular de él está en Mendoza porque lo ha querido utilizar, estos registros son hasta este miércoles en la tarde.