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Junto con "Toto" Caputo, el sanjuanino Bruno Olivera dijo presente en el homenaje de Milei a Adam Smith

El senador libertario participó del acto encabezado por el Presidente en el Palacio Libertad y compartió una foto junto al ministro de Economía, en una actividad que reunió a referentes del oficialismo en torno a las ideas del liberalismo clásico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
bruno olivera toto caputo

El senador sanjuanino por La Libertad Avanza, Bruno Olivera, participó este miércoles del homenaje encabezado por el presidente Javier Milei al economista Adam Smith, en un acto realizado en el Palacio Libertad. A través de sus redes sociales, el legislador mostró su presencia en el evento y compartió una imagen junto al ministro de Economía, Luis Caputo, tras el encuentro que reunió a funcionarios y referentes del oficialismo.

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La actividad se desarrolló en el marco de los 250 años de la publicación de La riqueza de las naciones, texto considerado fundacional de la economía moderna. Durante el acto, Milei reivindicó el legado del pensador escocés y aseguró que “si a la luz de esta obra a Adam Smith se lo llama el padre de la Economía, el título está más que ganado”.

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En esa línea, el mandatario sostuvo que su gestión no busca apartarse de esos principios, sino profundizarlos: “No estoy inventando nada, lo estoy aplicando al máximo”, afirmó, según lo difundido tras la actividad.

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El Presidente también vinculó esos conceptos con una mirada política más amplia y remarcó que su gobierno trabaja desde “una visión de cómo debería ser el futuro”, en la que considera central “la moral como política de Estado”.

El homenaje contó con la presencia de funcionarios y dirigentes libertarios, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, entre otros.

La figura de Adam Smith ocupa un lugar central en el pensamiento de Milei, quien lo cita de manera recurrente como uno de los principales referentes del liberalismo clásico. En ese marco, el acto funcionó también como una señal política para reafirmar el rumbo económico del Gobierno.

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