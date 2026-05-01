viernes 1 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pronóstico

Día del Trabajador con Sol en San Juan y ¿se viene el viento?

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia una jornada con una temperatura máxima de 25 grados en la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo estará el tiempo en San Juan durante el Día del Trabajador.

Cómo estará el tiempo en San Juan durante el Día del Trabajador.

El Día del Trabajador se presenta en San Juan con condiciones estables y agradables, ideales para disfrutar al aire libre. Sin embargo, el protagonismo podría tenerlo el viento durante la tarde y noche, cuando se intensificará con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 50 km/h.

Lee además
Cómo funcionarán los servicios en San Juan durante el Día del Trabajador.
Festejo

Día del Trabajador: cómo funcionarán los servicios este viernes feriado en San Juan
El dique Punta Negra ofrece de los más hermosos paisajes de San Juan.
Clima

Jueves otoñal, templado y sin sobresaltos para San Juan

Para este viernes 1 de mayo de 2026, el pronóstico indica cielo algo nublado durante toda la jornada, sin probabilidad de precipitaciones. La mañana comenzará fresca, con una temperatura de 12°C, mientras que por la tarde se espera el pico máximo de 25°C. Hacia la noche, el termómetro descenderá a unos 13°C.

El viento será un factor a tener en cuenta: soplará desde el sector sureste por la mañana entre 13 y 22 km/h, pero rotará al sur y aumentará su intensidad durante la tarde y noche, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h.

image

De cara al resto del fin de semana largo, las condiciones se mantendrán mayormente estables. El sábado 2 de mayo tendrá un inicio frío, con una mínima de 8°C en la madrugada. El cielo estará algo nublado durante gran parte del día y despejado hacia la noche. La temperatura máxima alcanzará los 20°C, con vientos leves a moderados que irán rotando del sur al noreste.

En tanto, el domingo 3 de mayo continuará con nubosidad parcial y sin lluvias. Se espera una mínima de 10°C y una máxima de 23°C, con vientos suaves predominantes del sector sur y sureste.

Así, el fin de semana largo se perfila con buen tiempo en San Juan, temperaturas otoñales y sin lluvias, aunque con la atención puesta en el viento durante el cierre de este viernes.

Temas
Seguí leyendo

Apuntando contra el kirchnerismo, Picón le consultó a Adorni sobre la postura del gobierno de Milei por el conflicto minero con La Rioja

Nuevo bono para jubilados y pensionados: cuánto es el monto que se pagará en mayo

Miércoles otoñal en San Juan: cielo algo nublado y temperatura agradable

ANSES: de cuánto será la Asignación Universal por Hijo en mayo

Martes otoñal en San Juan: cielo algo nublado y temperatura agradable

Gendarmería allanó un local del centro sanjuanino y secuestró millones de pesos

Como el caso que destapó las "Propofest", en San Juan denunciaron el robo de medicamentos en un hospital público

El clima en San Juan: ¿Sábado fresco o caluroso?

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Cómo será el shopping que construirán en el límite entre Mendoza y Chile
Inversión millonaria

Cómo será el shopping que construirán en el límite entre Mendoza y Chile

Cayó el Callejero Fino: así bautizó la Policía al narco de Chimbas detenido
Barrio 5 de Octubre

Cayó el "Callejero Fino": así bautizó la Policía al narco de Chimbas detenido

Imagen ilustrativa
Caos en Capital

Se prendieron fuego dos autos en un edificio del centro sanjuanino y evacuaron el lugar

El Gobierno acordó los nuevos aumentos para trabajadoras de casas particulares
Salario

El Gobierno acordó los nuevos aumentos para trabajadoras de casas particulares

Aumento de combustibles en mayo: de cuánto es la suba por impuestos que dispuso el Gobierno
Boletín oficial

Aumento de combustibles en mayo: de cuánto es la suba por impuestos que dispuso el Gobierno

Te Puede Interesar

Del histórico al emergente: dos trabajos que están en auge en San Juan, según sus referentes video
Día del Trabajador

Del histórico al emergente: dos trabajos que están en auge en San Juan, según sus referentes

Por David Cortez Vega
Tras el desastre provocado por el temporal, habilitaron el tramo de la Ruta 141 que concecta con La Rioja
Obras

Tras el desastre provocado por el temporal, habilitaron el tramo de la Ruta 141 que concecta con La Rioja

Sanjuaninos que no paran: los que le hacen honor al Día del Trabajador
Postales

Sanjuaninos que no paran: los que le hacen honor al Día del Trabajador

Bajó del colectivo y la atacaron con un cuchillo para robarle
En Rawson

Bajó del colectivo y la atacaron con un cuchillo para robarle

El avance de la campaña Semana de la Vacunación de las Américas, en San Juan.
Prevención

En una campaña especial, San Juan aplicó 23 mil dosis de vacunas en sólo 5 días