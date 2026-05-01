Día del Trabajador con Sol en San Juan y ¿se viene el viento?

El Día del Trabajador se presenta en San Juan con condiciones estables y agradables, ideales para disfrutar al aire libre . Sin embargo, el protagonismo podría tenerlo el viento durante la tarde y noche, cuando se intensificará con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 50 km/h.

Para este viernes 1 de mayo de 2026, el pronóstico indica cielo algo nublado durante toda la jornada, sin probabilidad de precipitaciones. La mañana comenzará fresca, con una temperatura de 12°C, mientras que por la tarde se espera el pico máximo de 25°C. Hacia la noche, el termómetro descenderá a unos 13°C.

El viento será un factor a tener en cuenta: soplará desde el sector sureste por la mañana entre 13 y 22 km/h, pero rotará al sur y aumentará su intensidad durante la tarde y noche, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h.

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De cara al resto del fin de semana largo, las condiciones se mantendrán mayormente estables. El sábado 2 de mayo tendrá un inicio frío, con una mínima de 8°C en la madrugada. El cielo estará algo nublado durante gran parte del día y despejado hacia la noche. La temperatura máxima alcanzará los 20°C, con vientos leves a moderados que irán rotando del sur al noreste.

En tanto, el domingo 3 de mayo continuará con nubosidad parcial y sin lluvias. Se espera una mínima de 10°C y una máxima de 23°C, con vientos suaves predominantes del sector sur y sureste.

Así, el fin de semana largo se perfila con buen tiempo en San Juan, temperaturas otoñales y sin lluvias, aunque con la atención puesta en el viento durante el cierre de este viernes.