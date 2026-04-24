El clima en San Juan: ¿Sábado fresco o caluroso?

Este sábado San Juan experimentará temperaturas un poco más bajas que las que nos dejó el viernes.
sábado 25 de abril 2026
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El otoño sanjuanino viene con temperaturas oscilantes. Cómo comenzará el din de semana.
Este sábado San Juan experimentará temperaturas un poco más bajas que las que nos dejó el viernes.
Por la mañana, con un viento predominante del sur que soplará suave durante todo el día, la mínima se ubicará en los 11 grados. Recien en la tarde, a la hora que más calor suele hacer, el mercurio ascenderá hasta los 20 grados, para volver a descender hasta unos 15 grados en la noche.
El día estará soleado, con algunas nubes. Y Según el SMN, no hay chances de que llueva.