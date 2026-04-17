¡Llegó la computadora para María! Tras la nota de Tiempo, una asociación de artistas sanjuaninos hizo una colecta y se la regaló

Lo que comenzó como un pedido sencillo -una computadora para poder estudiar- encontró respuesta en la comunidad. Este jueves, María Montaña finalmente recibió el equipo que necesitaba, a través de una colecta impulsada por la Asociación Civil de Artistas Sanjuaninos Autónomos (ACASA), luego de la repercusión de la nota publicada por Tiempo de San Juan .

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La historia de María había conmovido a muchos. A sus 63 años, trabaja como cuidacoches durante la noche y cursa la carrera de Abogacía, con el sueño intacto de recibirse. Sin embargo, el robo de su computadora le había puesto un freno concreto a su avance académico. “Aunque sea para leer y escribir”, había pedido entonces, sin imaginar la respuesta que vendría semanas después.

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Desde ACASA, el impacto fue inmediato. La nota no solo visibilizó su situación, sino que movilizó a quienes integran el espacio. “Nos movilizó la historia”, explicó Federico González Quiles, presidente de la asociación, quien junto a otros miembros gestionó rápidamente una partida interna para resolver el problema.

La salida colectiva

La organización, que trabaja en la promoción y fortalecimiento de artistas independientes en San Juan, también sostiene una mirada social del arte. En ese marco, decidieron involucrarse. “Creemos que el artista tiene un rol activo en la sociedad: no solo crear, sino también acompañar y generar impacto positivo”, señalaron.

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El contacto con María confirmó lo que ya intuían: una historia atravesada por el esfuerzo. “Quiere trabajar, trabajar y trabajar”, resumió Agustina Cantoni, tesorera de ACASA. Además de estudiar, María se rebusca con changas, cocina por encargo y sostiene su economía día a día.

Pero la ayuda no se quedará solo en la computadora. Desde la asociación adelantaron que buscarán seguir acompañándola, incluso generándole un espacio de venta en el próximo Encuentro de Arte Urbano que organizan, donde podrá ofrecer sus productos caseros.

La cadena solidaria también sumó a otros sectores. Desde la agrupación Abogacía Independiente comenzaron gestiones para acercarle material de estudio, mientras que continúa vigente su alias para quienes deseen colaborar -mariamontana.mp-.