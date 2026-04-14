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Miércoles inestable en San Juan, con chaparrones y ráfagas intensas

El SMN prevé lluvias durante la madrugada y la mañana, mejora hacia la tarde y viento del sur con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Miércoles inestable en San Juan: según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada del 15 de abril arrancará con chaparrones durante la madrugada y la mañana, con probabilidades de precipitación entre el 10% y el 40%.

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Con el correr de las horas, el tiempo mejorará: por la tarde se espera cielo algo nublado y hacia la noche ligeramente nublado. La temperatura oscilará entre los 16°C de mínima y los 24°C de máxima.

El viento será protagonista durante gran parte del día, con ráfagas que en la madrugada podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, predominando del sector sur.

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