Incertidumbre por el futuro de PAMI en San Juan: gestiones políticas para evitar el éxodo de médicos, y el paro latente

"Decidimos no tomar la medida drástica por no perjudicar más a los adultos mayores que están siendo perjudicados constantemente”, sentenció el doctor Miguel Coria , presidente de la Asociación de Médicos de Cabecera de San Juan . A pesar del fuerte malestar que atraviesa el sector, los profesionales sanjuaninos optaron por no plegarse por ahora al paro total de actividades , priorizando el componente humano y los turnos ya otorgados a una población vulnerable que padece enfermedades y dificultades de acceso a la salud.

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La situación en San Juan se inscribe en un marco de crisis generalizada por una medida de la gestión de Javier Milei. A nivel país, la Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) convocó a un paro de 72 horas en rechazo a la nueva modalidad de pago impuesta por la obra social. El conflicto se originó cuando PAMI reemplazó el sistema mixto de remuneración por uno puramente capitado, fijando en $2.100 mensuales el valor por cada afiliado. Mientras que desde el organismo nacional defienden la medida asegurando que representa un aumento del 121% en el ingreso fijo para ordenar la inversión, los gremios médicos denuncian que esto implica una reducción significativa de los honorarios reales, que en algunos casos pasan de $2.100.000 a $1.400.000 por jornadas completas.

Crisis en San Juan

Coria describió la realidad local como "crítica y alarmante", señalando que los cambios en las políticas de PAMI fueron medidas inconsultas y retroactivas. Según detalló el profesional, el valor de $2.100 por paciente es insuficiente frente a los elevados costos operativos que debe afrontar un médico, incluyendo alquiler de consultorio, pago de secretarias y mantenimiento de medios electrónicos. En la práctica, un médico con un padrón de 500 afiliados podría percibir un millón de pesos, pero tras descontar gastos de funcionamiento, su ganancia neta se reduce a la mitad, una cifra que consideran desajustada para profesionales con años de especialización y formación de posgrado, según dijo Coria en diálogo con Radio Sarmiento este martes.

Otro punto de preocupación es el impacto geográfico y logístico. Coria recordó que en gestiones anteriores los médicos de la asociación estaban distribuidos en los 19 departamentos de la provincia, pero que ahora PAMI tomó el control directo de algunas zonas, dejando a varios profesionales fuera de la estructura asociativa.

Advirtió sobre el riesgo de que los médicos se vean obligados a renunciar al no poder sostener sus consultorios, lo que derivaría en un colapso del sistema público de salud si los pacientes de la obra social terminan volcándose masivamente a los hospitales estatales.

Estado de alerta

Hacia adelante, los médicos de cabecera de San Juan se mantienen en un estado de "movilización y alerta permanente", evaluando día a día la continuidad del servicio. Si bien la mayoría decidió seguir atendiendo, un grupo reducido de médicos que no pertenecen a la asociación inició ceses de actividades temporales. La estrategia de la entidad que conduce Coria apunta ahora a la gestión política.

Para intentar revertir la situación, los profesionales buscan canales de diálogo con autoridades y legisladores. Coria confirmó que mantendrán contacto con diputados nacionales y provinciales, destacando especialmente la intención de reunirse con el diputado José Peluc, referente del oficialismo nacional en la provincia, para ponerlo al tanto de la gravedad del cuadro y buscar soluciones que eviten el deterioro de la calidad de atención para los jubilados sanjuaninos.