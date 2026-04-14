martes 14 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Crisis

Incertidumbre por el futuro de PAMI en San Juan: gestiones políticas para evitar el éxodo de médicos, y el paro latente

Tras el cambio en la modalidad de pago, los profesionales denuncian una quita de hasta el 30% en sus honorarios reales. En San Juan, la Asociación de Médicos de Cabecera decidió no abandonar sus puestos, por ahora.

Por Redacción Tiempo de San Juan
PAMI San Juan.

PAMI San Juan.

"Decidimos no tomar la medida drástica por no perjudicar más a los adultos mayores que están siendo perjudicados constantemente”, sentenció el doctor Miguel Coria, presidente de la Asociación de Médicos de Cabecera de San Juan. A pesar del fuerte malestar que atraviesa el sector, los profesionales sanjuaninos optaron por no plegarse por ahora al paro total de actividades, priorizando el componente humano y los turnos ya otorgados a una población vulnerable que padece enfermedades y dificultades de acceso a la salud.

Lee además
el sector farmaceutico de san juan, en rojo: entre el atraso de pagos del pami y la venta de bienes para pagarle a proveedores
Escenario

El sector farmacéutico de San Juan, en rojo: entre el atraso de pagos del PAMI y la venta de bienes para pagarle a proveedores
medicos de cabecera de pami rechazan cobrar $2.100 por paciente y paran 72 horas
Crisis

Médicos de cabecera de PAMi rechazan cobrar $2.100 por paciente y paran 72 horas

La situación en San Juan se inscribe en un marco de crisis generalizada por una medida de la gestión de Javier Milei. A nivel país, la Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) convocó a un paro de 72 horas en rechazo a la nueva modalidad de pago impuesta por la obra social. El conflicto se originó cuando PAMI reemplazó el sistema mixto de remuneración por uno puramente capitado, fijando en $2.100 mensuales el valor por cada afiliado. Mientras que desde el organismo nacional defienden la medida asegurando que representa un aumento del 121% en el ingreso fijo para ordenar la inversión, los gremios médicos denuncian que esto implica una reducción significativa de los honorarios reales, que en algunos casos pasan de $2.100.000 a $1.400.000 por jornadas completas.

Crisis en San Juan

Coria describió la realidad local como "crítica y alarmante", señalando que los cambios en las políticas de PAMI fueron medidas inconsultas y retroactivas. Según detalló el profesional, el valor de $2.100 por paciente es insuficiente frente a los elevados costos operativos que debe afrontar un médico, incluyendo alquiler de consultorio, pago de secretarias y mantenimiento de medios electrónicos. En la práctica, un médico con un padrón de 500 afiliados podría percibir un millón de pesos, pero tras descontar gastos de funcionamiento, su ganancia neta se reduce a la mitad, una cifra que consideran desajustada para profesionales con años de especialización y formación de posgrado, según dijo Coria en diálogo con Radio Sarmiento este martes.

Otro punto de preocupación es el impacto geográfico y logístico. Coria recordó que en gestiones anteriores los médicos de la asociación estaban distribuidos en los 19 departamentos de la provincia, pero que ahora PAMI tomó el control directo de algunas zonas, dejando a varios profesionales fuera de la estructura asociativa.

Advirtió sobre el riesgo de que los médicos se vean obligados a renunciar al no poder sostener sus consultorios, lo que derivaría en un colapso del sistema público de salud si los pacientes de la obra social terminan volcándose masivamente a los hospitales estatales.

Estado de alerta

Hacia adelante, los médicos de cabecera de San Juan se mantienen en un estado de "movilización y alerta permanente", evaluando día a día la continuidad del servicio. Si bien la mayoría decidió seguir atendiendo, un grupo reducido de médicos que no pertenecen a la asociación inició ceses de actividades temporales. La estrategia de la entidad que conduce Coria apunta ahora a la gestión política.

Para intentar revertir la situación, los profesionales buscan canales de diálogo con autoridades y legisladores. Coria confirmó que mantendrán contacto con diputados nacionales y provinciales, destacando especialmente la intención de reunirse con el diputado José Peluc, referente del oficialismo nacional en la provincia, para ponerlo al tanto de la gravedad del cuadro y buscar soluciones que eviten el deterioro de la calidad de atención para los jubilados sanjuaninos.

Temas
Seguí leyendo

Impactante video: un luminoso meteoro surcó el cielo sanjuanino y dejó su halo en plena noche

Revuelo en una escuela de San Juan: afirman que un hombre siguió a una exalumna y merodea la institución

Pedaleando con fe: se viene una nueva edición del Bicitour en San Juan

Martes gris en San Juan: cielo nublado y temperaturas moderadas

El equipo sanjuanino, el más ganador de la historia: conquistó su 26° título en 19 años

El Híper Libertad se despide: empiezan a vaciar el salón para darle lugar a La Anónima

Peluc insta a la unidad y al despliegue territorial para consolidar a La Libertad Avanza en San Juan

El Gobierno hizo una nueva oferta salarial, pero no conformó a los gremios docentes y elevará otra propuesta

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la respuesta de la mujer que los libertarios quieren como gobernadora
Tiempo de definiciones

La respuesta de la mujer que los libertarios quieren como gobernadora

Por Florencia García

Las Más Leídas

Confirmaron la identidad de la mujer fallecida en el Dique de Ullum
Deceso

Confirmaron la identidad de la mujer fallecida en el Dique de Ullum

El Híper Libertad se despide: empiezan a vaciar el salón para darle lugar a La Anónima
Cambio

El Híper Libertad se despide: empiezan a vaciar el salón para darle lugar a La Anónima

Abril de blanco: dos bodas de hijas de famosos se robaron todas las miradas en San Juan
Redes sociales

Abril de blanco: dos bodas de hijas de famosos se robaron todas las miradas en San Juan

Peñarol va a la FIFA por Alan Cantero: le reclama a Alianza Lima el pago por derechos de formación
Disputa en puerta

Peñarol va a la FIFA por Alan Cantero: le reclama a Alianza Lima el pago por derechos de formación

De izquierda a derecha: Kevin Orostizaga -principal apuntado por el caso- y Brian Orostizaga, quien está grave.
Villa San Damián

Quiénes son el agresor y el herido de la grave pelea de hermanos en Rawson

Te Puede Interesar

Fin de ciclo: Ariel Martos dejó de ser el DT de San Martín tras la derrota ante Atlanta
Salida cantada

Fin de ciclo: Ariel Martos dejó de ser el DT de San Martín tras la derrota ante Atlanta

Por Redacción Tiempo de San Juan
El enorme tocón del árbol que debió ser removido con una máquina especial y a golpes. video
Misión cumplida

Árbol gigante en Rawson: una máquina de la minería y golpes, la técnica para sacar el tocón del cráter

Muy acompañada, la intendenta de Chimbas Daniela Rodríguez abrió por tercera vez el período de sesiones ordinarias.
Discurso

Rodríguez, la intendenta más acompañada: la apertura de sesiones con gran presencia del arco político y un fuerte mensaje por la falta de recursos económicos

Tiempo de San Juan hace historia y va al Mundial 2026
Cobertura internacional

Tiempo de San Juan hace historia y va al Mundial 2026

PAMI San Juan.
Crisis

Incertidumbre por el futuro de PAMI en San Juan: gestiones políticas para evitar el éxodo de médicos, y el paro latente