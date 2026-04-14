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Transporte

En desaparición: estiman que el 80% de taxis y remises circulan sin licencia

La nueva Ley de Transporte hizo desaparecer el sistema de licencias, aunque todavía algunos las mantienen, ya que todavía no se reglamenta la norma. Por este motivo, la modalidad ya está dejando de existir.

Por Guillermo Alamino
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La nueva Ley del Transporte establece la desaparición del sistema de licencias y lo reemplaza por un Registro Provincial del Transporte (Re.Pro.Tran.). Por este motivo, los dueños de licencias han dejado de alquilarlas y ahora los operadores funcionan directamente como intermediarios entre los conductores y los usuarios. Desde la Cámara de Permisionarios de San Juan estiman que un 80% de los propietarios dejó esa práctica, adelantándose a la extinción dispuesta por la normativa que aún no se encuentra reglamentada.

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En ese sentido, la propia institución detalló que en su estatuto incluyeron a los propietarios de vehículos de alquiler, previendo la posible desaparición de las licencias. El nuevo régimen legal contempla directamente que estas dejen de existir y, de hecho, aseguraron que el propio Gobierno ya no realiza operativos de inspección. “Anteriormente existía un mercado donde los permisos se alquilaban por aproximadamente $60.000 mensuales. Actualmente, la mayoría de los trabajadores ya no los alquila porque, ante la falta de inspectores y controles, no hay quien exija su cumplimiento”, explicó Cristian Flores, presidente de la entidad.

A esto se suma, la exponencial mudanza y uso de las plataformas digitales que ofrecen un servicio al conductor sin la necesidad de requerir un permiso o licencia. “Al no haber controles ni desinfecciones obligatorias en la terminal, se estima que el 80% de los remises circula actualmente sin cumplir con los pasos legales o sin licencia efectiva”, señaló. El resto se mantiene expectante o esperanzado por alguna solución debido a que aún poseen dicha documentación.

La preocupación del sector reside también en el exceso de oferta para un mercado con poca demanda. El dirigente declaró que, con la reglamentación anterior, el sector estaba regulado de acuerdo a la cantidad de vehículos, pero desde la aparición de las aplicaciones se incrementó exponencialmente el número de unidades que ofrecen viajes. “Con la llegada de las aplicaciones y la falta de fiscalización, se ha pasado de aproximadamente 2.000 autos habilitados a unos 6.000 vehículos realizando el mismo trabajo”.

Sin embargo, Flores aclaró que, hasta que no se publique el decreto reglamentario de la nueva ley, las licencias anteriores siguen técnicamente vigentes, aunque en la práctica el sistema esté desarticulado. “Si no se cumple, existe incertidumbre sobre si se deberá dar un paso atrás hacia la ley anterior”, concluyó.

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