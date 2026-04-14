Impactante video: un luminoso meteoro surcó el cielo sanjuanino y dejó su halo en plena noche

Un meteoro surcó el cielo sanjuanino y causó sorpresa. Foto: captura de video tomado por el CASLEO

Un brillante meteoro atravesó el cielo sanjuanino y generó asombro en el Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO), donde el fenómeno quedó registrado por cámaras del lugar. El episodio ocurrió el pasado domingo, en medio de una actividad nocturna con visitantes, y durante algunos segundos iluminó intensamente el entorno.

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Desde el observatorio señalaron que “el cielo nos sorprendió nuevamente con un fenómeno extraordinario”, en referencia al paso del bólido, que fue claramente visible en plena noche.

Según explicaron, el meteoro cruzó el firmamento a gran velocidad y su intenso brillo generó un destello capaz de iluminar el paisaje, lo que provocó sorpresa y emoción entre quienes participaban de la observación.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Un impactante meteoro iluminó el cielo sanjuanino y quedó registrado en el Complejo Astronómico El Leoncito. El fenómeno ocurrió durante una visita nocturna y sorprendió a quienes estaban en el lugar: por unos segundos, el intenso brillo del bólido iluminó todo el entorno. Mirá el impresionante momento captado por las cámaras del observatorio. Fuente: Radar de Meteoros, colaboración científica CASLEO / UNLP — Leibniz Institute for Astrophysics Potsdam (Leibniz-IAP, Alemania) Más info en www.tiempodesanjuan.com #sanjuan #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

Además, recordaron que un bólido es un meteoro excepcionalmente brillante que ingresa a gran velocidad en la atmósfera terrestre. Al interactuar con el aire, se calienta y produce una luz muy intensa, que incluso puede ir acompañada de ondas sonoras.

El registro audiovisual, captado por cámaras instaladas en el complejo, permite apreciar con claridad el paso del fenómeno y el efecto lumínico que generó en el cielo y sus alrededores.

* Fuente: Radar de Meteoros, colaboración científica CASLEO / UNLP — Leibniz Institute for Astrophysics Potsdam (Leibniz-IAP, Alemania)