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Pimpinela y el fuerte cariño de su público: "Sentimos que mantenemos la misma esencia porque, si no, la gente no hubiera respondido así"

En una charla amena, Lucía y Joaquín Galán palpitan su regreso a la provincia con "Noticias del Amor", el multipremiado espectáculo que llegará al Estadio Aldo Cantoni el próximo 25 de abril.

Por Jorge Balmaceda Bucci
Lucía y Joaquín Galán, integrantes de Pimpinela, vuelven a San Juan con su nuevo show.

Lucía y Joaquín Galán, integrantes de Pimpinela, vuelven a San Juan con su nuevo show.

Luego de conquistar España y América, y con la sonrisa reluciente tras haber alzado el Estrella de Mar de Oro 2026, el dúo más icónico de la música en español se prepara para reencontrarse con el público sanjuanino. En una entrevista exclusiva con Tiempo de San Juan, Pimpinela adelantó los detalles de "Noticias del Amor", una propuesta que promete mucho más que canciones: es un viaje emocional que combina el despliegue audiovisual con la comedia y la nostalgia.

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"Queda todo de aquellos que arrancamos en los 80", reflexionó Joaquín Galán al ser consultado sobre la esencia del grupo tras 44 años de éxito ininterrumpido. "Esa transversalidad de generaciones es lo que nos motiva. Es emocionante ver cómo se ha trasladado nuestra música de padres a hijos. Hoy, las redes sociales han revitalizado mucho al público joven; nos ven en vivo y luego nos siguen en TikTok".

El espectáculo que aterrizará en el Estadio Aldo Cantoni no solo repasará himnos como "Olvídame y pega la vuelta" o "A esa", sino que propone un recorrido por la evolución de los vínculos. "Contamos cómo fue cambiando el amor de pareja; desde las estructuras de los años 60 hasta cómo será el amor con la Inteligencia Artificial", explicó Joaquín, antes de agregar el secreto que explica el cariño constante que han recibido a lo largo de su trayectoria: "Sentimos que mantenemos la misma esencia porque, si no, la gente no hubiera respondido así".

Sobre el escenario, el despliegue es total: banda en vivo, coros y bailarines acompañan una puesta que alterna la profundidad de temas como "La Familia" con la frescura de sus nuevos éxitos, como la balada que protagonizaron junto a Benjamín Vicuña.

El vínculo con San Juan

Lucía Galán no ocultó su entusiasmo por volver a una tierra que siempre los recibió con los brazos abiertos. "Tenemos recuerdos muy lindos de San Juan. La ciudad es hermosa, se come y se bebe muy bien. Pero lo que más te queda es la gente, lo frontal y emotiva que es", confesó la cantante, quien además se tomó un momento para compartir su "noticia de amor" más personal: "Sin duda, cuando me enteré de que iba a tener a mi hija; esa es la noticia de amor definitiva".

Para los hermanos Galán, el arte no es solo entretenimiento, sino un bálsamo necesario. En palabras de Lucía: "La música siempre es una salida, te permite volar y te salva de muchas situaciones. El arte tiene que atravesar todos los malos momentos que uno pasa en la vida".

Con la preventa marchando a buen ritmo y tras el éxito masivo de la gira por toda Argentina, la cita del 25 de abril se perfila como uno de los momentos culturales del año en la provincia. Pimpinela regresa para demostrar que, aunque el mundo cambie, sus historias siguen siendo el lenguaje que nos une a todos.

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