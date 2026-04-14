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Dos meses de preventiva

Intentó degollar a su hermano en Rawson, quedó preso y su abogado asegura que fue legítima defensa

El acusado fue identificado como Kevin Iñaki Orostizaga (29), mientras que la víctima, Braian Leonel Orostizaga, permanece en estado crítico tras recibir dos puñaladas: una en el tórax y otra en la garganta. Esta última lesión le provocó una infección en la tráquea y compromiso en el esófago.

Por Pablo Mendoza
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Los representantes de la UFI CAVIG, Leonardo Arancibia y María Gema Luján, le imputaron el delito de tentativa de homicidio. Aunque el móvil de la agresión es desconocido y los familiares han guardado silencio, la fiscalía sostiene que el imputado actuó con la clara intención de matar.

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María Gema Luján y Leonardo Arancibia, ayudante fiscal y fiscal de UFI CAVIG.

María Gema Luján y Leonardo Arancibia, ayudante fiscal y fiscal de UFI CAVIG.

El defensor oficial, Martín García, manifestó que su cliente fue la verdadera víctima y que actuó en legítima defensa. Según el letrado, Kevin presentaba escoriaciones y marcas de ahorcamiento. “Se defendió de su hermano, que es más grande”, argumentó, añadiendo que el acusado estaba siendo golpeado con un trozo de madera.

El ataque ocurrió a las 21:50 horas del pasado sábado. El agresor fue detenido el domingo sobre el mediodía.

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Defensor Oficial, Martín García

Defensor Oficial, Martín García

Por otro lado, el fiscal Arancibia reveló un detalle comprometedor: cuando la policía allanó la vivienda, encontró a Kevin lavando su ropa y un cuchillo en un recipiente. En ese momento, el joven habría declarado de forma prepotente: “La ropa sucia se lava y es lo que estoy haciendo”.

Tras analizar los argumentos de ambas partes, la jueza Flavia Allende imputó provisoriamente a Orostizaga por homicidio simple en grado de tentativa. Asimismo, dictó un plazo de ocho meses para la investigación y dos meses de prisión preventiva, que el acusado cumplirá en el Servicio Penitenciario Provincial.

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Jueza de Garantías, Flavia Allende

Jueza de Garantías, Flavia Allende

La magistrada también autorizó la extracción de ADN y la toma de declaración a un tercer hermano de los involucrados. Se trata de un hombre de 36 años con discapacidad psicomotora, quien habría presenciado el ataque.

Finalmente, trascendió que Kevin posee "mala fama" en el barrio, aunque no cuenta con un prontuario extenso. Su único antecedente es una probation otorgada en diciembre de 2025 por resistencia a la autoridad. Mientras tanto, Braian continúa en coma inducido, intubado y con pronóstico reservado.

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