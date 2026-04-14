martes 14 de abril 2026

Tiempo de definiciones

La respuesta de la mujer que los libertarios quieren como gobernadora

Tras las declaraciones de José Peluc, quien la proyectó como candidata a gobernadora en 2027, Lucila Avelín no tardó en responder.

Por Florencia García
Peluc agitó el tablero libertario: quiere a Lucila Avelín como candidata a gobernadora
Manuel Adorni tiene peor imagen que Cristina Kirchner, presa por corrupción

“Fue una recontra sorpresa. Le agradezco muchísimo sus palabras para conmigo y mi familia, pero no tengo intenciones de participar en política ni en ningún partido”, afirmó, en referencia a la propuesta lanzada por el dirigente libertario José Peluc en Paren Las Rotativas.

Hija de Alfredo Avelín Nollens y nieta del ex gobernador y ex senador Alfredo Avelín, su apellido tiene peso propio en la política local. Sin embargo, hoy su presente está lejos de ese camino. Según explicó, está enfocada de lleno en su actividad profesional: “Estoy abocada 100% a mi consultora y a mi rol dentro del Consejo, donde asumí hace apenas tres meses. Tengo muchas responsabilidades asumidas allí y estoy súper abocada a eso”.

En ese sentido, reconoció que mantiene una vocación de servicio, pero no necesariamente desde la política partidaria. “Siempre tuve esa vocación de devolverle a la sociedad, pero siento que lo puedo hacer desde el lugar que ocupo hoy. Tengo mucho para dar desde ahí”, sostuvo.

Sobre su vínculo con Peluc, Avelín aclaró que existe diálogo, como con otros dirigentes. “Tengo trato, como lo tengo con otros funcionarios. De hecho, el pasado sábado compartimos un espacio y ahí aclaré que no tenía intenciones de participar en política”, reveló.

Finalmente, contó cómo se enteró de la repercusión pública de su nombre: fue su propio padre quien le avisó. “Me mandó la nota y me dijo ‘para que estés atenta porque te van a llamar de todos lados’. Él respeta mi decisión y sabe que no tengo intenciones de participar en política”, concluyó.

Cabe recordar que la Cruzada Renovadora mantiene antecedentes de acercamiento con el espacio libertario. De hecho, en 2023 el partido decidió apoyar públicamente a Javier Milei de cara al balotaje, en una definición política impulsada por Alfredo Avelín Nollens, padre de Lucila, quien incluso había participado previamente en el armado de La Libertad Avanza en San Juan.

