Otra Avelín que rompe esquemas: quién es la primera mujer que presidirá el Consejo de Ciencias Económicas

Lucila Avelín hará historia este lunes 1 de diciembre cuando asuma como presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan. Nieta del exgobernador Alfredo Avelín , la economista se convierte en la primera mujer, y la primera profesional no contadora, en ocupar el máximo cargo de la institución. Su llegada no solo marca un hito familiar, sino también un cambio profundo dentro de la entidad.

Es licenciada en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba y complementó su formación con un Maestría en Administración de Empresas (MBA) desarrollado entre la UNC y la escuela de negocios ESSEC, en París. Tras más de doce años de formación y desarrollo profesional fuera de la provincia, decidió regresar a San Juan para aplicar ese recorrido académico y laboral en proyectos locales, vinculando su experiencia global con las necesidades y dinámicas de la región.

Hija de Alfredo Avelín Nollens y de Guillermina Cesco, es la nieta mujer mayor del ex gobernador y una de las que más mimó. "De los 11 nietos yo siempre fui muy pegota de mi abuelo. Con mi hermana Josefina lo acompañábamos de campaña a los departamentos alejados. En la familia hemos vivido la política muy unidos”, dijo en diálogo con Tiempo de San Juan.

Respecto a su nuevo desafío, Lucila expresó que se siente “Muy contenta por el equipo que hemos logrado armar en todo este tiempo”. “Hace mucho que venimos con un equipo muy sólido trabajando y ahora me toca tomar la posta de la conducción del Consejo, pero realmente es un trabajo colectivo, interdisciplinario, con profesionales muy reconocidos, responsables y comprometidos”.

Avelín adelantó que estará acompañada por el contador Mauro Telles como vicepresidente y que el nuevo Consejo Directivo quedará conformado de manera equilibrada, tanto en lo profesional como en lo institucional. “Vamos a tener representación de profesionales del ámbito universitario, del sector público, del sector privado y de distintas áreas dentro del ámbito privado. Creo que eso le va a aportar mucho valor a las decisiones y a la forma de analizar cada una de las cuestiones que nos toquen”, explicó.

La primera mujer y la primera economista al mando

Avelín reconoce el peso simbólico de su llegada. “Sí, soy la primera mujer. Me toca ser la primera y es una responsabilidad aparte”, afirmó. Destacó que la institución viene ampliando la participación femenina desde hace años: “Dentro del Consejo Directivo hay muchas mujeres, lo mismo en las comisiones. Tenemos la Comisión de Mujeres desde hace tiempo y ha sido un espacio clave”.

Pero no es la única novedad: “Además soy la primera que no es contadora. Soy licenciada en Economía, así que también es la primera vez que alguien de otra disciplina conduce el Consejo”, dijo, marcando un punto de inflexión en la apertura a la diversidad profesional. “Es importante poner en valor el trabajo interdisciplinario dentro de las ciencias económicas. Cada vez hay más especialización y eso nos obliga a trabajar de manera conjunta”.

Una gestión enfocada en innovación y nuevos escenarios

La futura presidenta adelantó que sus objetivos están alineados con una línea de trabajo sostenida por las últimas gestiones. “Venimos con una continuidad que empezó con Eduardo Rebollo, siguió con Carlos Landa y luego con los dos periodos de Fabián Rodríguez. La vamos a mantener”, señaló.

El eje principal será fortalecer el rol social y estratégico de las ciencias económicas en un contexto de profundas transformaciones. “Estamos atravesando cambios de paradigmas macroeconómicos tremendos. Las empresas venían funcionando de una manera que quizás ya no es la mejor. En esos cambios, los profesionales de las ciencias económicas somos los mejores aliados”, apuntó.

La agenda incluye vínculos con cámaras empresarias, organismos públicos, universidades locales y del exterior. Además, se reforzarán áreas de capacitación clave: “Estamos trabajando muchísimo en inteligencia artificial como herramienta profesional, en habilidades blandas, sustentabilidad y finanzas. Son aspectos que tenemos que potenciar para lo que se viene”.

Avelín reconoce que el país transita hacia reformas laborales, previsionales y tributarias que impactarán directamente en la profesión. Por ello, prometió fortalecer un pilar clave del Consejo: “Las comisiones de estudio las vamos a potenciar muchísimo”.

Jóvenes profesionales, una prioridad

La economista remarcó que uno de los focos más fuertes estará puesto en quienes recién comienzan: “La comisión de jóvenes es una de las más fuertes. Los estudiantes pueden sumarse desde los últimos años de la carrera. La idea es acompañarlos en la transición entre la universidad y el mundo laboral”.

Explicó que el Consejo funciona como un espacio de contención y crecimiento profesional: “Cuando salís al mercado no tenés a quién preguntarle. Las comisiones cumplen ese rol: si tenés una duda puntual, podés acudir a la comisión correspondiente y te ayudan a resolverla”.

Entre las medidas concretas, destacó la sala de coworking inaugurada especialmente para los recién recibidos: “Pensamos en quienes todavía no tienen oficina y necesitan un lugar para reunirse o trabajar. El Consejo les abre las puertas”.

Modernización institucional y mirada hacia el futuro

Puertas adentro, Avelín aseguró que la institución está sólida, con un equipo de trabajo experimentado y comprometido. “Es un consejo que funciona muy bien, pero que todo el tiempo le estamos exigiendo más”, sostuvo.

Este año realizaron un recambio total del sistema operativo y planean seguir incorporando herramientas digitales: “Vamos a intentar sumar inteligencia artificial a la tarea interna del Consejo”. Y recordó que la institución fue pionera en digitalización durante la pandemia. “Siempre tratamos de estar a la vanguardia”.

Hacia el final de la entrevista, Avelín se emocionó al dejar un mensaje para quienes siguen sus pasos: “Que se animen a participar. Hay mucho espacio para crecer. El Consejo es muy abierto y hay una gran red de contención”.

Contó que ella misma tuvo un camino poco tradicional: “Estuve 12 años afuera, en Buenos Aires y en el exterior. Volví a San Juan sin tener familia vinculada a las ciencias económicas. Arranqué de cero y encontré en el Consejo mucha contención”.

“Que confíen mucho en sí mismas, en sus capacidades, y que sepan que todas tienen algo para dar. Y que confíen en las redes: cuando las mujeres trabajamos en equipo, somos imparables”.

Así, Lucila Avelín abrirá una etapa inédita en el Consejo de Ciencias Económicas: una gestión que combina tradición, renovación profesional, mirada de género e innovación en un momento clave para la disciplina.

El equipo completo

CONSEJO DIRECTIVO

PRESIDENTE

Lic. Avelín Cesco, María Lucila

VICEPRESIDENTE

Cr. Telles, Mauro Miguel

VOCALES TITULARES

Cra. Riveros, Raquel Verónica

Cr. Aguilera, Sergio Rubén

Cra. Yamanouchi, María Florencia

Cra. Romero, Silvana Analia

Lic. Montiveros, Ailin Yanet

Lic. Guillermo Rodríguez

Cr. Franco Coralli

VOCALES SUPLENTES

Cr. Ruiz Rubia, José Antonio

Lic. Martin, Emilio José

Cr. Monserrat, Diego Andrés

Cr. Cereceda, Facundo Adrian

Cr. Aguirre Bustos, Alberto

TRIBUNAL DE ÉTICA MIEMBROS TITULARES

Cr. Perez, José Alejandro

Cr. Rebollo, Osvaldo Fabian

Cr. Landa, Carlos Horacio

MIEMBROS SUPLENTES

Cr. Olazabal, Fernando Damian

Cr. Largacha, Alejandro Alberto

Cr. Rodríguez Oliveros, Roberto Fabián

COMISIÓN FISCALIZADORA

Cr. Amor, Roberto Horacio