Un australiano y un joven polaco se llevaron la primera etapa del Desafío Ruta 40: ¿cómo les fue a los sanjuaninos Sisterna y Ontiveros?

La verdadera acción llegó a los caminos sanjuaninos y el Desafío Ruta 40 empezó a mostrar su cara más exigente. Atrás quedó la presentación corta y explosiva del Prólogo . Esta vez hubo velocidad, navegación, resistencia y mucho castigo para máquinas y pilotos en una etapa que dejó en claro por qué esta competencia forma parte del Mundial de Rally Raid.

En motos, Daniel Sanders volvió a demostrar por qué es uno de los nombres más fuertes del planeta. El australiano de KTM, que hace algunos meses se había vuelto viral por correr el Dakar con la clavícula fracturada, dominó los 340 kilómetros de especial con un tiempo de 3h35m12s y consiguió su primera victoria en suelo argentino. El salteño Luciano Benavides, que había ganado el prólogo por apenas un segundo, finalizó quinto, a poco más de diez minutos del líder.

Mientras tanto, en los autos apareció otra figura que empieza a hacerse gigante en el rally mundial. Con apenas 21 años, Eryk Goczal se quedó con la etapa en la categoría Ultimate después de marcar un tiempo de 3h33m59s arriba de su Toyota Hilux. El polaco, que ya sabe lo que es ganar un Dakar tras conquistar la categoría SSV en 2023 con solamente 18 años, manejó con inteligencia pese a que había confesado antes de largar que debía cuidar el embrague nuevo de su camioneta. Finalmente, no solo aguantó, sino que además fue el más rápido. Lo escoltaron el estadounidense Mitch Guthrie, con la Ford Raptor T1+, a 50 segundos, y el histórico español Carlos Sainz, a 56 segundos.

En ese escenario de gigantes también apareció el sanjuanino Lisandro Sisterna, navegando nada menos que junto al bicampeón del Dakar Kevin Benavides en la categoría Ultimate, la división reina del rally raid mundial. La dupla argentina, que afronta una edición especial después de haber debutado juntos en autos en el último Dakar, finalizó en la 14ª, dos segundos por delante del vigente campeón del mundo, Lucas Moraes. Su mejor resultado del día lo situó entre los 5 primeros en un momento de la especial.

Otro de los focos sanjuaninos estuvo puesto en Alberto “Puchi” Ontiveros, uno de los nombres históricos del rally raid local, que volvió al Desafío Ruta 40 después de varios años alejado de la disciplina. El motociclista terminó la etapa en el puesto 23 de la general de motos, con un tiempo de 4h34m05s, quedando a 58 minutos del ganador Sanders.

Ahora la competencia continuará este martes con la etapa San Juan-San Rafael, correspondiente a la tercera fecha del Mundial de Rally Raid. Los pilotos deberán afrontar 128 kilómetros de especial y 506 kilómetros de enlace en otra jornada que promete seguir elevando la temperatura de una carrera que ya empezó a entregar espectáculo del bueno.