La lesión de Lionel Messi: el DT del Inter Miami dio tranquilidad, "Fue una fatiga, estaba cansado"

Lionel Messi salió con una molestia en el posterior de su pierna izquierda en el infartante encuentro que Inter Miami le ganó a Philadelphia Union por 6-4 y encendió todas las alarmas en la Selección Argentina, ya que faltan 17 días para el comienzo del Mundial 2026. Una dolencia que su entrenador Guillermo Hoyos atribuyó al cansancio.

Que no sea nada Susto en la Selección: Messi salió lesionado en Inter Miami a días del Mundial

Cuando el duelo en el Miami Freedom Park llegaba a sus 28 minutos del complemento, el ocho veces ganador del Balón de Oro pidió el cambio por el dolor y al ser reemplazado por Mateo Silvetti directamente se dirigió al vestuario, con dificultades para caminar, para ser sometido a pruebas por parte del personal médico y constatar la gravedad de la situación.

Según pudo averiguar TyC Sports , la modificación fue de manera preventiva por un carga en la zona de los isquiotibiales, optando por pedir el cambio para dejar de cargar la zona y así no arriesgar a una posible lesión muscular que atente contra sus chances de estar presente en su quinta cita mundialista.

A la espera de los resultados de los estudios para confirmar que no cuenta con una lesión, el cuerpo técnico de la Selección Argentina sigue de cerca su situación debido a la próximidad de la Copa del Mundo, que iniciará el 11 de junio. El el 2 del próximo mes la FIFA oficializará la lista de 26 convocados de todas las selecciones.

Al ser consultado por su estrella en la rueda de prensa posterior al encuentro, el entrenador Guillermo Hoyos atribuyó el dolor al cansancio, lo cual brindó gran tranquilidad a la espera de los resultados: "Que yo sepa, todavía no tenemos informe sobre eso. Pero bueno, próximamente lo tendremos. Realmente está fatigado en ese sentido. Es de fatiga. Es la fatiga, estaba cansado, el campo estaba pesado. Ante la duda, uno lo que siempre hace es que no arriesgue".

Este es el último encuentro para el astro rosarino a nivel clubes, dado que la MLS finaliza su primer semestre este fin de semana para liberar a sus futbolistas de cara al Mundial.

Previo a su salida, Messi fue crucial para mantener el partido a las Garzas tras mal arranque. Asistió a Germán Berterame para el 1-2 parcial en el infartante encuentro del cual se retiró con el marcador 4-4, aunque poco después Luis Suárez logró el 5-4 y Rodrigo De Paul -en su cumpleaños- marcó el 6-4 en favor del equipo de Florida.

Fuente: TyC Sports