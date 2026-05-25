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Polémica

Montiel le negó el saludo a Chiqui Tapia y estallaron las redes

El capitán de River evitó cruzarse con el presidente de la AFA y el gesto generó múltiples repercusiones, a pocos días de que comience el Mundial. El hecho sucedió en la premiación cuando el defensor, campeón del mundo, esquivó a la máxima autoridad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La final del Torneo Apertura dejó mucho más que la histórica consagración de Belgrano. En medio de la bronca de River por la derrota 3-2 en el estadio Mario Alberto Kempes, una imagen captada por la transmisión oficial se volvió viral y generó revuelo en el fútbol argentino: el gesto de Gonzalo “Cachete” Montiel con Claudio “Chiqui” Tapia durante la premiación.

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El defensor millonario, que estuvo en el banco de suplentes porque todavía se recupera de un desgarro y no sumó minutos en Córdoba, evitó saludar de manera formal al presidente de la AFA en el momento de recibir la medalla de subcampeón. La secuencia ocurrió cuando los futbolistas de River pasaban frente a las autoridades del torneo tras la coronación de Belgrano.

Detrás de Juan Fernando Quintero, quien sí estrechó la mano de Tapia antes de quitarse la medalla, apareció Montiel. En las imágenes se observa cómo el lateral derecho apenas estira el brazo derecho para rozar al dirigente y continúa caminando sin detenerse ni mirarlo, apurando el paso mientras Tapia todavía saludaba al colombiano.

La escena tomó inmediata repercusión por el peso simbólico de Montiel dentro del fútbol argentino. El lateral de 29 años no sólo es uno de los habituales convocados por Lionel Scaloni en la Selección Argentina, sino también el autor del penal decisivo en la final del Mundial de Qatar 2022 frente a Francia, que le dio a la Albiceleste su tercera estrella.

El clima caliente en River tras la caída también quedó expuesto con la ausencia de Eduardo Coudet durante la premiación. El entrenador, muy molesto con algunas decisiones arbitrales de Yael Falcón Pérez y expulsado antes del final del partido, no salió a recibir la medalla de subcampeón.

Del otro lado, Belgrano celebró una noche histórica. El equipo cordobés revirtió el resultado en los minutos finales gracias a un doblete de Nicolás “Uvita” Fernández y conquistó el primer título de liga de Primera División de toda su historia.

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