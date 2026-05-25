España dio su lista para el Mundial 2026: no hay ningún jugador del Real Madrid

España presentó este lunes la lista de convocados por el entrenador Luis de la Fuente para el Mundial 2026 , que comenzará el 11 de junio próximo, y entre los destacados aparece la joya de Barcelona, Lamine Yamal , quien dejó atrás sus molestias físicas y disputará el torneo, al igual que Nico Williams y Mikel Merino.

Yamal mantenía en vilo a España y también al mundo del fútbol porque una rotura en el bíceps femoral de su pierna izquierda le había impedido sumar minutos desde el 22 de abril, pero ahora transita la última parte de su evolución.

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ESTA ES LA LISTA DE ESPAÑA.



Estos son los internacionales que representarán a la @SEFutbol y todas nuestras ilusiones en la próxima#CopaMundialFIFA.#VamosEspaña pic.twitter.com/pZAFzRUg1b — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 25, 2026

La gran particularidad de esta lista es que por primera vez en la historia no contará con futbolistas de Real Madrid luego de que el técnico decidió cortar al defensor Dean Huijsen, que era el único del Merengue con chances reales. Fran García y Gonzalo habían sido incluidos en la prelista de 55 en caso de emergencia.

La nómina confirmó que Fermín López se perderá la Copa del Mundo por la fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho que sufrió días atrás. Entre los nombres más destacados del seleccionado campeón del mundo en 2010, además de los ya mencionados, aparecen Pedri, el volante del conjunto culé que es uno de los mejores del mundo, y Gavi, quien fue incluido a pesar de ser suplente con Hans-Dieter Flick.

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A su vez, Dani Carvajal, quien se despidió del Merengue recientemente y llegó a ser capitán de la Roja, no fue convocado al igual que el delantero Álvaro Morata. Sobre ellos, De la Fuente advirtió: "Han dejado un legado imborrable. No se ha terminado sus ciclos. Llegarán mejores momentos para volver a contar con ellos".

España, que podría ser rival de la Selección Argentina en 16avos de final de la Copa del Mundo, integrará el grupo H. Debutará el 15 ante Cabo Verde, mientras que el 21 le tocará contra Arabia Saudita y cerrará la fase de grupos el 27 frente a Uruguay.

Previo al inicio del torneo en el que buscará alzar su segundo título del mundo, disputará dos amistosos. Uno será el 4 de junio ante Irak en La Coruña y el 9 de junio se medirá con Perú en Puebla (México).

Fuente: TyC Sports