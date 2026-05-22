Las acciones y los bonos argentinos operan con leves bajas

Wall Street opera con alzas en un rango de 0,4% a 0,6% en sus principales indicadores, mientras los inversores aguardan novedades sobre las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

Finanzas Bonos, acciones y fondos comunes de inversión: las apuestas de los inversores sanjuaninos para proteger su patrimonio y el papel de la minería

Mercados Las acciones y los bonos argentinos retoman las subas en medio de las fluctuaciones de Wall Street

A las 12 horas el petróleo negociaba con subas: el Brent del Mar del Norte gana 1,6% a USD 104,30 el barril para entregar en julio, mientras que el crudo intermedio de Texas (WTI) es pactado a USD 97,52 (+1,2%).

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires resta 0,7% en pesos, en los 2.860.000 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- ceden un 0,2% en promedio. El índice de riesgo país de JP Morgan baja dos unidades, en los 513 puntos básicos, ante una suba similar en la tasa de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Nueva York se imponen las bajas, lideradas por Adecoagro (-4,4%) y Banco Francés (-3,4%), este último tras el fuerte rebote del jueves (+8,8%). Sobresalen algunas subas como Ternium (+4%) e YPF (+0,7%, a USD 48,37).

“En cuanto a la renta variable local, una gran cantidad de activos cotiza por debajo de su media de 200 ruedas, lo cual sugiere una tendencia bajista de largo plazo para una parte del panel. Mientras que empresas como Banco de Valores presentan resultados trimestrales sólidos, el mercado aguarda por los resultados de otras entidades del sector financiero que llegarán en la última semana de mayo”, indicaron los expertos de Rava Bursátil.

“La actividad económica argentina registró una sólida recuperación en marzo y revirtió los retrocesos del primer bimestre del año. El INDEC informó que el Estimador Mensual de Actividad Económica creció un 3,5% mensual, tras las caídas de enero y febrero. Con este resultado, el primer trimestre cerró con un avance del 1,7% interanual y una mejora del 0,3% respecto al período previo”, afirmó Ignacio Morales, jefe de Inversiones de Wise Capital.

“Sin embargo, el informe oficial expone una profunda heterogeneidad sectorial y regional impulsada por el rumbo económico actual. El agro, la minería, la energía y las finanzas actúan como los motores dinámicos del repunte. En contraposición, la industria, el comercio y la construcción profundizan sus pérdidas”, agregó Ignacio Morales.

En el exterior, el mundo inversor continúa pendiente al conflicto en Oriente Medio, que se ha prolongado por casi tres meses. Estados Unidos observó algunos avances en las conversaciones con Irán y mantiene una comunicación constante con los mediadores pakistaníes, pero aún queda mucho por hacer, declaró este viernes el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

“Ha habido algunos avances. No lo exageraría, pero tampoco lo restaría importancia”, declaró Rubio a periodistas tras una reunión de ministros de la OTAN celebrada en Suecia. “Queda trabajo por hacer”, añadió. “Aún no hemos llegado a ese punto. Espero que lo consigamos”.

El presidente de los EEUU Donald Trump preferiría llegar a un buen acuerdo, dijo Rubio, quien señaló que la principal preocupación sigue siendo que Irán no pueda tener un arma nuclear y que se deba debatir la cuestión del futuro enriquecimiento de uranio, así como la reapertura del Estrecho de Ormuz.

“Estamos tratando con un grupo de personas muy difícil, y si la situación no cambia, el presidente ha dejado claro que tiene otras opciones”, dijo Rubio. “Prefiere la opción negociada y llegar a un buen acuerdo, pero él mismo ha expresado su preocupación por que quizá eso no sea posible. Pero vamos a seguir intentándolo”.

Rubio señaló que Estados Unidos mantenía una comunicación constante con los pakistaníes que están facilitando las conversaciones con Irán. Aún no hubo ninguna petición específica por parte de Washington de ayuda de la OTAN en el Estrecho de Ormuz, pero es necesario contar con un plan B si Irán se niega a reabrir la ruta de suministro, afirmó Rubio tras la clausura de la reunión.

FUENTE: Infobae